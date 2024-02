Roy Barreras pide que la llegada de Mancuso a Colombia no sea una venganza política, sino un paso a la verdad

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras , pidió que la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia no se tome como una venganza para un sector político, sino como una muestra de que se puede buscar la verdad.

“Nosotros esperamos que la llegada de Mancuso sirva, no para venganzas políticas, sino para que se conozca la verdad, para que podamos garantizar por vía de ese ejemplo la no repetición. Y la no repetición empieza porque los gobernantes (gobernadores, alcaldes, congresistas, miembros de las Fuerzas Militares) jamás tengan complicidad con grupos ilegales”, aseguró Barreras durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios.