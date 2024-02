Roy Barreras sigue firme como embajador en el Reino Unido, estos son sus planes

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, no se mudará, a menos de que el presidente Petro cambie de planes. Barreras tiene pensado permanecer en Londres hasta julio de 2025, cuando retorne al país a hacer política. “El señor presidente no me ha ofrecido ningún cargo ni ministerio”, le dijo a SEMANA. Por eso ya tiene programadas ruedas de inversión en Europa con participación de varios ministros y gestiona la presencia del buque Gloria en el río Támesis, en Londres, del 3 al 6 julio de 2024, engalanado con el Carnaval de Barranquilla y el Petronio Álvarez, entre otros. En su agenda está el Colombia Investment Roadshow, el 23 y 24 de abril, un evento académico en London School of Economics y un festival de cine colombiano en mayo. Aquí sigue sonando como ministro de Interior o de Defensa. ¿Qué hará Petro?