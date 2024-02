Presidente del Senado advierte que el país podría verse en una guerra civil si siguen presionando con marchas a las instituciones

“No nos van a presionar con marchas”, así de enfático se mostró el presidente del Senado, Iván Name, durante su intervención en Cartagena, en la apertura del Congreso Nacional de Municipios. Name se refirió a la serie de manifestaciones con las que buscan presionar a las instituciones en la toma de decisiones, al tiempo que advirtió que esto puede provocar que el país termine involucrado en una guerra civil.