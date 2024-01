Iván Name arremete contra el centralismo que afecta al país que “no responde ni siquiera para apagar un incendio”, pues no hay presupuesto

“El centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio”, estas fueron las declaraciones que el presidente del Senado, Iván Name, al mostrar su desacuerdo en la manera como el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, está respondiendo a los distintos problemas que en este momento están afectando al país, como la emergencia por los incendios forestales en varias zonas.

Name, que estuvo en la segunda audiencia pública sobre el proyecto de Regiones Autonómicas, dijo a los medios que Colombia está hundida en el atraso a causa del centralismo, por lo que el país no está preparado para atender la situación de alerta provocada por el fenómeno de El Niño.

Además de expresar su molestia por la reducción en el presupuesto para los bomberos, la falta de mantenimiento del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que sirve para ayudar en emergencias como los incendios forestales, o los equipos necesarios para enviar a las regiones.

Señaló que la salida para poder contrarrestar ese modelo que ha mantenido al país en un largo retroceso, generando pobreza y violencia, es con la apertura a las Regiones Autonómicas. Foto: @IvanNameVasquez | Foto: @IvanNameVasquez

“No hay presupuesto para bomberos, no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuestos para nada”, manifestó Name.

El presidente del Senado también afirmó que la situación de atraso del país ha llegado al punto de que “aquí no tenemos ni trenes, aquí no tenemos ni aviones, parecen son flotillas de avionetas, cuando fundamos la aviación en el mundo vamos para atrás”.

Name aseguró que la falta de avance en Colombia es debido al modelo centralista que tiene el país “de que todas las decisiones de toda índole se toman en un modelo paquidérmico e inconveniente, de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar porque cuando hay aparatos no hay agua y cuando hay agua no hay aparatos”.

Para el senador “es el pecado fundacional” y por eso debe haber una disposición de cambio: “porque entre todos buscaremos el camino adecuado y conveniente”.

Señaló que la salida para poder contrarrestar ese modelo que ha mantenido al país en un largo retroceso, generando pobreza y violencia, es con la apertura a las Regiones Autonómicas.

“La propuesta es las Regiones Autonómicas como una salida al centralismo asfixiante que es la causa del atraso de la pobreza y la guerra, estamos retomando un tema muy aplazado que es que el Estado nacional se rige por un sistema central al que se le atribuye el atraso”.

Name explicó que la iniciativa está consignada en el artículo 28 que puso el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo “que espera que tenga la atención y que logre la convocatoria para las decisiones que el país tenga que hacer en adelante”.

En el encuentro también estuvo presente la senadora, María Fernanda Cabal, quien a través de un comunicado indicó la importancia de la descentralización para el avance económico y social de Colombia.

Además, criticó el sistema de distribución de impuestos que opera al favorecer el nivel central y limitar el desarrollo regional, ya que impuestos significativos como el IVA son administrados por el gobierno central, mientras que en las regiones se quedan los impuestos menos productivos.

#Boletín “El desarrollo de Colombia debe hacerse desde las regiones”. Senadora @MariaFdaCabal en el Foro: Regiones autonómicas en Bucaramanga pic.twitter.com/ArHBHOUA2o — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) January 25, 2024

“Esta distribución de poder y recursos ha llevado a una centralización creciente en los últimos 20 años, debilitando la capacidad de los gobiernos locales”, señaló el comunicado.