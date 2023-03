Gustavo Bolívar arremete contra María Isabel Urrutia: “salió por sus actuaciones sospechosas”

Al gobierno del presidente Gustavo Petro no paran de salirle controversias. En las últimas horas se conoció que la exministra del Deporte María Isabel Urrutia supuestamente habría hecho una ‘maratón’ de firma de contratos de manera acelerada cuando se enteró que iba a salir de la cartera

La denuncia la hizo el abogado Daniel Briceño a través de sus redes sociales y prendió las alarmas por la presunta actuación de María Isabel Urrutia.

“Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación. 264 contratos por $ 23.920.982.500 en contratación directa se han entregado”, dijo Briceño.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En su denuncia recalcó que es bastante extraño que varios de los contratos se firmaron a medianoche y, además, fueron bajo la modalidad de contratación directa, lo que despierta aún más sospechas: “Lo curioso es que 47 contratos por 3.137.200.000 pesos se firmaron a medianoche. ¿Por qué?”.

Según Briceño, “hay un afán evidente de la administración de Urrutia por dejar amarrada gran parte de la contratación antes de que posesionen a la nueva ministra” y pidió a las autoridades vigilar el tema de la contratación en esta cartera.

Cabe aclarar que, si bien Petro anunció la salida de Urrutia del Ministerio del Deporte, la nueva ministra designada, Astrid Rodríguez, aún no se ha posesionado, lo que indicaría que estos contratos corresponderían a la administración de la ministra saliente, quien estaría dejando contratación amarrada, según la denuncia.

Astrid Rodríguez aún no se ha posesionado en el Ministerio del Deporte - Foto: Universidad Pedagógica

Esta situación generó críticas, especialmente en el petrismo, desde donde ven lo sucedido como una explicación a la sorpresiva la salida de Urrutia del Ministerio del Deporte.

Así lo considera el exsenador Gustavo Bolívar, quien calificó esta ‘firmatón’ de contratos como “actuaciones sospechosas”. “Con la firma de cientos de contratos a última hora, antes de dejar su puesto, María Isabel Urrutia confirma que no salió del Ministerio del Deporte por luchar contra la corrupción, como ella dijo, sino por sus actuaciones sospechosas. Debemos investigar todos esos contratos”, manifestó el excongresista.

No le avisaron

Pocas horas después de que el presidente Petro anunciara su salida, Urrutia habló con SEMANA y aseguró que no le avisaron que la iban a sacar del cargo.

SEMANA: ¿qué pasó, por qué la sacaron del cargo en el Ministerio del Deporte?

María Isabel Urrutia (M. I. U.): el que sabe es el señor presidente.

SEMANA: ¿se enteró por la alocución?

M. I. U.: no sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución.

La semana pasada, en una alocución, el presidente anunció remezón en su gabinete. - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿cómo lo tomó?

M. I. U.: como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder, y perdí por ser honesta.

SEMANA: ¿por qué dice que perdió por honesta?

M. I. U.: claro, por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso.

SEMANA: ¿qué trató de cambiar que le costó su puesto?

M. I. U.: muchas falencias, como el 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasando trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas

SEMANA: ¿qué le dice al país de su corta gestión?

M. I. U.: al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, tratando de atacar la corrupción, que terminé por fuera.

SEMANA: ¿hay corrupción en el Ministerio del Deporte?

M. I. U.: sí, y en todos los ministerios.

SEMANA: ¿qué tipo de corrupción?

M. I. U.: en la contratación. Estamos en una épica política.

SEMANA: ¿qué pudo y que no pudo hacer?

M. I. U.: no me dejaron hacer mucho en cinco meses; lograr recuperar los Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, nada pude hacer. Esa es la frustración. Dios sabe dónde me pone y dónde no.

SEMANA: ¿es verdad que no la dejaron entrar al Consejo de Ministros?

M. I. U.: sí me dejaron, lo que no me dejaron fue pararme en la alocución.

SEMANA: ¿qué le dijo después el presidente Petro?

M. I. U.: yo le agradecí por darme la oportunidad. Fue una oportunidad linda. Fue de saber y conocer, agradecí, saludé a mis compañeros, pero no fue leal lo que me hicieron. Me hubieran llamado tres horas antes o una hora antes a decirme y yo entiendo, porque sé lo que es la política y sus acuerdos.

SEMANA: ¿se siente irrespetada?

M. I. U.: me siento ilusionada con lo que hice, porque el pueblo colombiano se dio cuenta de lo que hice por los deportistas. Las encuestas lo dicen, salvar Juegos Nacionales, ir a los territorios, hacer que cambie la forma de contratación en el Ministerio, de 2.700 funcionarios quedaron 1.000 funcionarios. Eso es una cosa importante, creo yo, aunque para los políticos no es importante por la época. Funciona esto dándole más importancia al político que al deportista.