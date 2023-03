Antes de dejar el Ministerio del Deporte, María Isabel Urrutia habría firmado millonarios contratos

Este lunes 6 de marzo, se conoció una denuncia en contra de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, porque supuestamente firmó varios contratos de manera acelerada cuando se enteró de que saldría de la cartera.

La denuncia la hizo el abogado Daniel Briceño a través de sus redes sociales y prendió las alarmas por la presunta actuación de María Isabel Urrutia.

“Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación. 264 contratos por $ 23.920.982.500 en contratación directa se han entregado”, dijo Briceño.

#ALERTA Desde que el Presidente Gustavo Petro anunció la salida de Maria Isabel Urrutia como Ministra del Deporte se han firmado 264 contratos por $23.920.982.500 en ese Ministerio.



Muchos han sido oficializados a media noche. Todo es contratación directa.



Abro hilo corto pic.twitter.com/Clu3lyBvqU — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 6, 2023

En su denuncia recalcó que es bastante extraño que varios de los contratos se firmaron a medianoche, por lo que indicó que debe haber una explicación ante esa situación. “Lo curioso es que 47 contratos por 3.137.200.000 pesos se firmaron a medianoche. ¿Por qué?”.

Exministra del Deporta María Isabel Urrutia Foros Semana Bogota octubre 25 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según Briceño, “hay un afán evidente de la administración de Urrutia por dejar amarrada gran parte de la contratación antes de que posesionen a la nueva ministra” y pidió a las autoridades vigilar el tema de la contratación en esta cartera.

El abogado compartió en sus redes sociales una serie de archivos con los que se demostraría la firma acelerada de millonarios contratos de parte de la exministra Urrutia antes de la posesión de la nueva encargada de la cartera, Astrid Bibiana Rodríguez.

En medio del terremoto político que se registró en el país por la decisión que adoptó el presidente de la República, Gustavo Petro, de sacar de sus cargos a Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación y relevar a dos ministras más de su gabinete (María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte y Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura), el mandatario colombiano envió un mensaje directo a su equipo de gobierno.

Petro llamó al orden a sus ministros y ministras, pidiendo de manera inmediata lealtad con el programa de gobierno con el que ganó la Presidencia de la República, para de cierta manera apaciguar las voces de una eventual crisis en su gobierno.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue más allá y le exigió a su gabinete cero actos de corrupción y resultados en las diferentes carteras, recordando que está haciendo constantemente una evaluación del trabajo y metas por cumplir en las políticas públicas.

“De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados”, trinó Petro, mensaje que dejó fijado en la red social para que tuviera más alcance.

María Isabel Urrutia dijo que Petro la sacó del ministerio sin avisarle, que no la dejaron parar en la alocución y que salió por combatir la “corrupción”

SEMANA: ¿qué pasó, porqué la sacaron del cargo en el Ministerio del Deporte?

María Isabel Urrutia (M. I. U.): el que sabe es el señor presidente.

SEMANA: ¿se enteró por la alocución?

M. I. U.: no sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución.

SEMANA: ¿cómo lo tomó?

M. I. U.: como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder, y perdí por ser honesta.

SEMANA: ¿por qué dice que perdió por honesta?

M. I. U.: claro, por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso.

SEMANA: ¿qué trató de cambiar que le costó su puesto?

M. I. U.: muchas falencias, como el 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasando trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas

SEMANA: ¿qué le dice al país de su corta gestión?

M. I. U.: al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, tratando de atacar la corrupción, que terminé por fuera.

Guillermo Herrera y Maria Isabel Urrutia. Ministro saliente y ex pesista se reunieron en el Ministerio del deporte para realizar el empalme. - Foto: SEMANA y Mindeporte

SEMANA: ¿hay corrupción en el Ministerio del Deporte?

M. I. U.: sí, y en todos los ministerios.

SEMANA: ¿qué tipo de corrupción?

M. I. U.: en la contratación. Estamos en una épica política.

SEMANA: ¿qué pudo y que no pudo hacer?

M. I. U.: no me dejaron hacer mucho en cinco meses; lograr recuperar los Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, nada pude hacer. Esa es la frustración. Dios sabe dónde me pone y dónde no.

SEMANA: ¿es verdad que no la dejaron entrar al Consejo de Ministros?

M. I. U.: sí me dejaron, lo que no me dejaron fue pararme en la alocución.

SEMANA: ¿qué le dijo después el presidente Petro?

M. I. U.: yo le agradecí por darme la oportunidad. Fue una oportunidad linda. Fue de saber y conocer, agradecí, saludé a mis compañeros, pero no fue leal lo que me hicieron. Me hubieran llamado tres horas antes o una hora antes a decirme y yo entiendo, porque sé lo que es la política y sus acuerdos.

SEMANA: ¿se siente irrespetada?

M. I. U.: me siento ilusionada con lo que hice, porque el pueblo colombiano se dio cuenta de lo que hice por los deportistas. Las encuestas lo dicen, salvar Juegos Nacionales, ir a los territorios, hacer que cambie la forma de contratación en el Ministerio, de 2.700 funcionarios quedaron 1.000 funcionarios. Eso es una cosa importante, creo yo, aunque para los políticos no es importante por la época. Funciona esto dándole más importancia al político que al deportista.

SEMANA: ¿qué fue lo que molestó?

M. I. U.: hacer que las federaciones deportivas reciban sus recursos directamente y trabajen con sus deportistas y los lleven a competir directamente. Si eso no le gustó al presidente, no es mi problema.

SEMANA: ¿quieren tapar algo entonces?

M. I. U.: no es tapar, es cambiar. Los políticos no quieren el cambio y yo voté por el cambio, la Bogotá Humana. Voté por Petro, él me conoce, pero hay momentos políticos.

SEMANA: ¿si la conoce por qué no le dice a usted lo de su puesto?

M. I. U.: a veces es duro decirles a los amigos, quítate del camino. Nos saludamos, le agradecí, lo abracé y le di (mi) agradecimiento por tratar de hacer el cambio que pensé que era posible.

Remezón en el Gobierno del presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿la ilusión con usted era que hubiera una deportista en un puesto de poder?

M. I. U.: para mí no hay desilusión, sigo trabajando porque me conocieron internacionalmente. Tenía casi cuatro millones de dólares a nivel internacional en cooperación. Si Colombia no los necesita, los busco a través de mi fundación. La conseguí en Estados Unidos, Francia, Alemania.

SEMANA: ¿para qué era esa plata?

M. I. U.: para el desarrollo del deporte en Colombia. Me duele que no dormí y estuve trabajando para buscar esos recursos y que se desvanezcan por un acuerdo político.

SEMANA: ¿cómo así que un acuerdo político?

M. I. U.: pregúntenle a Petro.

SEMANA: ¿qué piensa del nombramiento de Astrid Bibiana Rodríguez?

M. I. U.: no sé quién es Astrid. Seguro llegará y cambiará a todo el mundo. Todos llegan con su equipo. De mí no se preocupen que no saldré a pelear porque no me dejaron.

SEMANA: ¿qué será de usted?

M. I. U.: yo estoy por encima del bien y del mal. Soy pensionada.