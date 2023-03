Gustavo Petro les lanza advertencia a los ministros que siguen en el gabinete: “solo exijo lealtad con el programa de gobierno”

En medio del terremoto político que se registró en el país por la decisión que adoptó el presidente de la República, Gustavo Petro, de sacar a Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación y relevar a dos ministras más de su gabinete (María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte y Patricia Ariza y en el Ministerio de Cultura), el mandatario colombiano envió un mensaje directo a su equipo de gobierno.

Petro llamó al orden a sus ministros y ministras, pidiendo de manera inmediata lealtad con el programa de gobierno con el que ganó la Presidencia de la República, para de cierta manera apaciguar las voces de una eventual crisis en su Gobierno.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue más allá y le exigió a su gabinete cero actos de corrupción y resultados en las diferentes carteras, recordando que está haciendo constantemente una evaluación del trabajo y metas por cumplir en las políticas públicas.

“De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados”, trinó Petro, mensaje que dejó fijado en la red social para que tuviera más alcance.

De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

“Se activó la operación mermelada”: relacionan la salida de tres ministros de Petro con Dilian Francisca Toro y César Gaviria

La salida del Gobierno de Alejandro Gaviria no cayó bien. Aunque un pequeño sector político consideró al académico como traidor porque se opuso abiertamente a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, pese a que fue promesa de campaña de Gustavo Petro, otros líderes han ido más allá frente a la salida intempestiva de las ministras del Deporte, María Isabel Urrutia, y de Cultura, Patricia Ariza, dos funcionarias ajenas al incómodo Gaviria, pero que salieron de sus cargos el mismo día que el exrector de la Universidad de los Andes.

¿Por qué socializan a César Gaviria y Dilian Francisca Toro con la salida de 3 ministros del gobierno Petro? - Foto: SEMANA

Han relacionado la suerte de los tres ministros con el director del Partido Liberal, César Gaviria, y la directora de La U, Dilian Francisca Toro, quienes se reunieron este lunes 27 de febrero con el presidente Gustavo Petro y le mostraron sus preocupaciones por la reforma a la salud.

Presidente Gustavo Petro y el exmandatario César Gaviria - Foto: Presidencia

Además, le anticiparon que si abría la puerta a modificar el controvertido proyecto, como lo anunció en su alocución el, ellos estaban dispuestos a ayudar a empujar la iniciativa.

Al encuentro, que se extendió durante dos horas, también asistió el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y las principales cabezas de los partidos aliados de la Casa de Nariño.

Patricia Ariza, exministra de Cultura; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Verónica Alcocer, primera dama de la Nación - Foto: Fotografías de SEMANA y de Getty, respectivamente

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao, quien es parte de la coalición de gobierno, dijo que cada presidente decide cómo gobierna, pero: “Yo sí pido que me expliquen con plastilina cómo, en un mismo día, uno llega a acuerdos con Dilian Francisca Toro y César Gaviria, mientras bota de su equipo a Alejandro Gaviria. Creo que es más fácil negociar con los corruptos que con los correctos”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Catherine Juvinao - Foto: GUILLERMO TORRES

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza dijo que son “sospechosos los cambios en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio del Deporte horas después de la reunión del presidente Gustavo Petro con César Gaviria (Partido Liberal), Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Dilian Francisca Toro (Partido de la U), jefes de la política tradicional. ¿Piensa mal y acertarás? Ojalá no. Ese no es el cambio por el que la gente votó”.

La representante a la Cámara arremetió contra el Presidente de la República en relación con el escándalo de presunto abuso sexual por parte de Víctor Currea-Lugo. - Foto: Montaje SEMANA / Oficina de prensa Jennifer Pedraza / Presidencia

El representante por el Centro Democrático Hernán Cadavid, expresó: “Que nada debe ni puede sorprendernos; se activó la operación mermelada que tanto criticaban. Se va una de las únicas personas que conoce el sistema de salud y se quedan los activistas radicales”.

Las caras largas en la alocución en la que el presidente retiró a tres ministros. - Foto: Presidencia

Entre tanto, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez dijo que la salida de Alejandro Gaviria “es amanecer con un colapso diabético entre las filas del Partido Liberal. No alcanzan las manos para embadurnar tanta mermelada”.

Enrique Gómez Martínez - Foto: juan carlos sierra-semana

De momento, asociar la salida de los tres ministros con el encuentro del presidente con los directores del Partido Conservador, La U y el Liberal es hilar delgado. Sin embargo, cuando se conozcan oficialmente quiénes reemplazarán a Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura y a María Isabel Urrutia en el MinDeporte, se conocerá si tienen cercanía con los partidos políticos tradicionales.

En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro sacó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. - Foto: Presidencia de la República

En el caso de Alejandro Gaviria es evidente que su papel de opositor a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho generó incomodidad para el presidente. Dos documentos filtrados en menos de un mes, en el que él se oponía a la iniciativa, encendieron las alarmas en el Palacio de Nariño, precipitaron su salida y lo convirtieron en el ministro de Educación que menos ha durado en dicha cartera.

Alejandro Gaviria: el ministro incómodo que no va más en el gobierno de Gustavo Petro

Desde que llegó al gabinete de Gustavo Petro, el exministro Alejandro Gaviria parecía un crítico al interior del Palacio de Nariño. No tanto por lo que decía en su cargo como jefe de la cartera de Educación, sino por lo que había dejado escrito o dicho en el pasado.

Alejandro Gaviria. Bogotá Diciembre 7 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Hay un video que hoy parece haber relatado tal cual lo que sucedió. Gaviria habla con desparpajo en una entrevista con Juanpis González sobre lo caótico que sería un gobierno del líder de la Colombia Humana.

“Yo le puedo describir cómo va a ser el Gobierno de Petro ¿Quiere que se lo explique?...El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno y Petro comienza a tuitear como loco y básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dice.

Al final anota: “Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un Gobierno de Petro”. Era claro que el alto funcionario no estaba necesariamente de acuerdo con las propuestas de su jefe.

Pero había sido aún más duro con su colega, Carolina Corcho. Tras cinco años al frente del sector salud, Gaviria veía con asombro las propuestas de la ministra, una médica radical que le había hecho oposición cuando él estaba a cargo de esa cartera. En esa posición, Gaviria la había acusado de entregar información falsa en medio de la pandemia.

Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. - Foto: Presidencia de la República

Antes de que Gustavo Petro ganara la presidencia, el nombre de la psiquiatra Corcho ya causaba escozor. La entonces miembro de la Federación Médica Colombiana había sacado de casillas a los más conciliadores. A Alejandro Gaviria lo desencajó.

Corcho, quien tenía una virulenta cuenta de Twitter, aseguró que en el país había “fallecido por mortalidad evitable un millón trescientos mil colombianos entre 1998 y 2010″.

Gaviria le reviró duramente y la acusó de tener mala fe. “Resulta increíble las estupideces que se dicen en los debates sobre el sistema de salud. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”, le escribió enfadado, en uno de los varios episodios de los roces entre ambos.