“No es que se vaya a generar una implosión”, desde Cali, ministra de Salud, Carolina Corcho, se lanza de frente a hablar de la reforma a la salud

“El modelo que se ha instaurado no es favorable al hospital y esto tiene que ser sujeto de una reforma”, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho, desde Cali. “El hospital público no puede ser un vendedor de servicios, en una competencia por si sobrevive o no”, agregó. Hasta ahora, la funcionaria no había hecho una alocución pública sobre la temida reforma a la salud que prepara el gobierno de Gustavo Petro.

La alta funcionaria había dicho que ha circulado un documento borrador, pero que este no era reconocido por su ministerio, ni era sobre el cual estaban trabajando. Anunció que el borrador de la reforma se presentaría en la última semana de octubre o la primera de noviembre.

Vea la rueda de prensa desde Cali

La ministra, en la rueda de prensa de Cali, volvió a despacharse contra las EPS. Aseguró que la prestación de sus servicios es “inaceptable” y que solo cuatro EPS de 32 cumplen con los requisitos de funcionamiento.

“Traumático es que el Estado haya entregado recursos públicos a entidades que no cumplen”, dijo frente a las críticas de lo que significaría un revolcón en ese sector.

“No es que se vaya a generar una implosión”, dijo. “Una implosión es que los hospitales públicos que haciendo su trabajo no tienen la posibilidad de pagar de manera digna, que no tengamos un sistema de información del Estado, y que el Estado maneje 70 billones de pesos y no tenga el control de lo que ha pasado con las deudas, que haya más de 600 mil quejas y reclamos, que tengamos una de las mortalidades maternas más altas en los países de la OCDE y más de 30 niños muertos en la Guajira por desnutrición”, dijo.

Sobre los médicos, aseguró que la reforma a la salud se plantea con el fin de que se les pueda pagar mejor y a tiempo.

“En ningún momento se ha hablado de volver al modelo de Seguro Social. Ese es un modelo de intervención vertical. Eso es lo que hay hoy. Lo que tenemos que superar es ese modelo”, señaló.

La propuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de quitarle recursos al sistema de salud en el proyecto de presupuesto que se analizaba en el Congreso, levantó ampolla y ha hecho que la funcionaria tenga que salir a hablar públicamente. Esta es la segunda rueda de prensa que convoca desde su posesión, ambas en la misma semana.

Hace unos días, la ministra tuvo que salir a explicar su iniciativa, que tiene con los pelos de punta a todo el sector que ya se ha manifestado en contra. “Nos corresponde responder ante las mentiras que se han lanzado de manera irresponsable sobre situaciones del presupuesto y la situación de la salud. Infundios que están generando incertidumbre y zozobra”, dijo.

“El presupuesto proyecto es el más alto de la historia. Es mentira que se haya disminuido el presupuesto de la salud”, dijo.

“Han dicho que nosotros vamos a inducir a una crisis de la salud. La salud ya está en crisis”, aseguró la funcionaria. Y mencionó algunas cifras, por ejemplo, que 30.000 mujeres gestantes no tienen hoy una debida prestación de salud. A quienes han dicho esa tesis los llamó “malintencionados”. “¿Cuáles son las validaciones éticas de este país ante la vida?”, se preguntó.

La ministra contó que el superintendente de Salud del gobierno de Iván Duque dejó en proceso de intervención a 11 EPS, razón por la cual no entendía por qué le achacaban al gobierno Petro la responsabilidad de querer acabar con esas entidades. El funcionario del actual gobierno, Ulahy Beltrán, también estuvo en la rueda de prensa y explicó la situación. “Obviamente son intervenciones para liquidar”, dijo. “Yo no llegué a liquidar las EPS. Ellas se van liquidando solas”, agregó.

Agregó que esas entidades han incumplido los pagos a las instituciones prestadoras del servicio de salud. Agregó que las deudas que aglomeran las entidades que están bajo vigilancia especial superan los cuatro billones de pesos.

El gremio de las EPS había lanzado una alerta de lo que estaba sucediendo con el sector. Según la Asociación de Empresas Gestadoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), gremio que reúne a 11 EPS del país, lo que Corcho anunció fue el posible “no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres”.

Estos pagos serían correspondientes a otras clases de servicios médicos ya prestados por estas entidades a usuarios en 2021 y en lo que va corrido de 2022, lo que representaría “una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los usuarios en lo que queda de esta vigencia”.

Y, por otro lado, la ministra habría anunciado la “disminución de recursos para financiar la UPC en 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 %, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 %”.

Esta reducción anunciada para el próximo año significaría, según Gestarsalud, “una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de cuatro a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 % y hoy la inflación alcanza más del 9 %”.

Algunos de estos anuncios, según el gremio, derivarían en “un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud” de las EPS y una “afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”.