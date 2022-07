Gustavo Bolívar cuestiona nuevamente las decisiones de Roy Barreras

El senador Gustavo Bolívar ha criticado en varias ocasiones las actuaciones y decisiones que ha tomado Roy Barreras.

Aunque en varios escenarios ha dicho que las diferencias que tiene con él no son personales, no hay duda de que Bolívar se convirtió en uno de los congresistas más críticos del nuevo presidente del Senado.

Además de las críticas que ha hecho en los últimos días por diferentes temas políticos, Bolívar volvió a cuestionar a Barreras, en esta ocasión por una reunión que tuvo con el senador Rodolfo Hernández para hacerle un encargo concreto en el Senado de la República.

Barreras designó al excandidato presidencial como presidente de la comisión anticorrupción en el Congreso, que estará conformada por delegados de todos los partidos políticos. La decisión se tomó después de ese encuentro que se produjo en la presidencia del Senado.

“Terminó reunión con el Senador Rodolfo Hernández. Le he informado que crearemos una Comisión Accidental de impulso legislativo a Medidas Anticorrupción con presencia de todos los partidos. Le he pedido al Senador de la oposición que la presida. Garantías para todos”, dijo Barreras cuando hizo el anuncio.

Esa designación no le gustó a Bolívar y públicamente mostró su malestar por el encargo que tendrá Hernández.

“Para presidir una comisión tan importante hay que tener credibilidad, coherencia y autoridad moral y pues a mí no me parece sinceramente que una persona que tiene un juicio pendiente por corrupción, sea el referente moral para encabezar esta comisión. Sin embargo, el presidente toma sus decisiones y ya asume las consecuencias”, dijo el congresista del Pacto Histórico.

Sin embargo, dijo que Hernández podría ser un senador valioso, ya que representa a un sector importante del país que lo respaldó en las urnas durante las dos vueltas presidenciales. “Yo noto en Rodolfo Hernández una actitud muy positiva en el Congreso, muy activo y con ganas de aportar”.

Barreras les salió al paso a las críticas que han hecho por esa designación y explicó que como presidente del Congreso tiene que darles garantías a todos los sectores políticos para ejercer distintas funciones en el Senado.

“¿La izquierda ganó 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto?”, Gustavo Bolívar critica a Roy Barreras y “el cambio”

Cada día es más evidente que el senador Gustavo Bolívar no está conforme con las decisiones políticas que se vienen tomando de cara al gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Antes de la instalación es parte de la política tradicional del país.

“Son diferencias naturales, tenemos una visión distinta de país. Él es valioso en algunas partes del Pacto Histórico pero yo no lo apoyo, por ejemplo, yo no votaré por él para la presidencia porque me parece que no representa el cambio que se prometió”, afirmó.

Pero para quienes pensaron que la cosa quedaría allí, se equivocaron. En efecto, Bolívar no votó por Barreras, y antes de finalizar la noche del 20 de julio lanzó un trino criticando la nueva mesa directiva del Senado.

“El nuevo país. Roy Barreras: Pte del Senado, Miguel Ángel Pinto: Vicepte, Honorio Enríquez: 2do VicePte. Les dejo una pregunta y me retiro lentamente. ¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?”, dijo Bolívar.

EL NUEVO PAÍS

Roy Barreras:

Pte del Senado



Miguel Ángel Pinto:

VicePte



Honorio Enríquez:

2do VicePte



Les dejo una pregunta y me retiro lentamente…

¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?🤣 pic.twitter.com/FH1ZGxeba3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 21, 2022

Las críticas del senador del Pacto Histórico están orientadas a las postulaciones que hicieron los partidos políticos para elegir a Barreras, Pinto y Henríquez en la mesa directiva del Senado. Esos nombres surgieron por los acuerdos a los que llegaron los compromisarios.

Desde que se conoció que Barreras sería el presidente del Congreso, Bolívar ha lanzado varias críticas por esa decisión política que tomó el Pacto Histórico y desde distintos sectores han manifestado que el congresista más adelante será el que lidere una disidencia de esa agrupación política.