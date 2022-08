Gustavo Bolívar dice que congresistas están negociando con candidatos a la Contraloría las direcciones regionales de la entidad

El senador Gustavo Bolívar publicó este domingo 14 de agosto un video en sus redes sociales en el que se refirió a la elección del nuevo contralor general de la República, que está programada para este jueves 18 de agosto en el Congreso de la República.

En el clip, el congresista del Pacto Histórico manifestó que hay congresistas que están negociando las direcciones regionales del ente de control con algunos candidatos al cargo, a cambio de su voto, para “asegurar impunidad cuatro años más”, aunque no mencionó nombres.

El jueves elegimos contralor con voto secreto. Congresistas están negociando las direcciones regionales con candidat@s para asegurar impunidad 4 años más. Urgente RT🙏

La única manera q tienen Uds de saber q congresistas están untados es apoyar esta campaña #VotoPúblicoContralor pic.twitter.com/3p1ajvU3Mr — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 14, 2022

“¿Qué estoy viendo? estos candidatos ya están feriando la impunidad de los próximos cuatro años. Les digo de qué manera, se les acerca fulanito del Cesar (y les dice): ‘tiene mi voto, necesito la dirección de la Contraloría en su departamento’. Se les acerca el de Córdoba: ‘cuente conmigo doctora o doctor, pero necesito la dirección de la Contraloría’, y así sucesivamente se acerca el del Valle, se acerca el de Antioquia, el de Medellín, el de Cali. Estoy poniendo ejemplos para que me entiendan. Y cuando la persona es elegida todas las contralorías departamentales ya tienen dueño y adivinen quiénes son: los que tienen gobernador o los que tienen alcalde o los mismos gobernadores y alcaldes. ¿Qué les garantiza ese voto? impunidad cuatro años, no ser perseguidos, no ser investigados, robar a sus anchas”, manifestó el senador.

Bolívar calificó de “espectáculo deplorable” la elección del nuevo contralor que se realizará en Congreso en pleno. “¿Qué nos vamos a encontrar el jueves? Un espectáculo deplorable que no puede volver a pasar”, dijo.

Posteriormente, cuestionó a la candidata María Fernanda Rangel. Criticó su labor como directora de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) y aseguró es amiga del contralor Carlos Felipe Córdoba y su esposa.

“El panorama se vislumbra oscuro. Porque, primero, tenemos una candidata que tiene serios cuestionamientos. Ustedes los han escuchado, de plagio, de haber sido la directora del departamento de inteligencia, donde se tenían que dar las alertas tempranas para todos estos robos y no los vio. Lo que significa que puede ser inepta o corrupta, una de las dos. De ahí no se escapa. Es una señora que es íntima amiga de la esposa del contralor Córdoba, íntima. Ustedes pueden ver Instagram- si no las han borrado- todas las fotos de las fiestas a las que van, a los paseos donde van. A mí me hace pensar que es prácticamente una ficha de ese señor para que le tape a él lo que no hizo o lo que no descubrió y para que seguir manteniendo lubricadita esa máquina de corrupción que hay Colombia”, dijo.

Luego señaló que desde el Pacto Histórico no se le pude hacer oposición a Rangel “con candidatos que tienen cuestionamientos”. “Nosotros debemos tener candidatos muy libres, muy limpios, tiene que haber. No tengo hoy (candidato), pero le pedí a mis compañeros que examinemos mejores hojas de vida, puede que no lleguemos a ninguna, pero hay que elegir al menos peor”, expresó.

Bolívar pidió al gobierno y al ministro del Interior, Alfonso Prada, “mirar qué tipo de personaje vamos a elegir” en la Contraloría y aseguró que al Pacto Histórico no le conviene tener “un contralor de bolsillo”.

“Aquí el gobierno nacional y el ministro del Interior, para eso lo pusieron, tiene que mirar qué tipo de personaje vamos a elegir. Tampoco nos conviene un personaje de bolsillo, eso es lo peor que le podría pasar al Pacto Histórico”, dijo.

Bolívar señaló que si se registran actos de corrupción y “esos actos son tapados por nuestro contralor o contralora se acaba el Pacto Histórico, porque van a ser los periodistas, como sucedió en el gobierno de Duque y Uribe, los que los descubran y eso sí mina la credibilidad del Pacto Histórico, eso lo acaba”, subrayó.

El congresista anunció finalmente una “campaña en redes” para pedir que la elección de este jueves no sea con voto secreto.

“Vamos a hacer esa campaña y la vamos a mantener esta semana y etiqueten a todos los congresistas, que se comprometan a que el voto para contralor sea público. Es la única manera para saber qué intereses oscuros tenemos los congresistas y por qué elegimos a uno o a otro, o a una u otra candidata. Si nosotros mantenemos el voto secreto en esa votación, ya sabemos quién va a ser elegido”, sostuvo.