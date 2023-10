Gustavo Bolívar se destapa sobre Daniel Quintero y anuncia si hará parte de su campaña

“Esta es una batalla justa, estamos dando la batalla que hay que dar por Medellín y la vamos a ganar. A todos los que crean que es tiempo de construir un gobierno amplio, que proyecten, que recogen no una sola visión, sino muchas visiones, estoy seguro de que es posible . Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer”, precisó.

Estos rumores, como era de esperarse, generaron un tsunami de comentarios en las redes sociales, donde el mismo candidato cundinamarqués confirmó que el exmandatario local no será parte de su equipo para llegar al Palacio de Liévano.

Gustavo Bolívar aseguró que Daniel Quintero no se unirá a su campaña. | Foto: Twitter Gustavo Bolívar.

No es cierta la versión de algunos medios en el sentido de que el exalcalde Daniel Quintero venga a Bogotá a apoyar mi campaña.

Quintero Calle también se refirió con respecto a este tema, y manifestó en Vicky en SEMANA que respeta mucho las diferentes candidaturas que se están llevando a cabo en la capital colombiana, pero no descartó apoyar a los integrantes del Pacto Histórico.

Pese a que no quiso entrar en detalles, el antioqueño señaló que su relación Bolívar no es la más cercana del mundo y recordó que el excongresista una vez lo criticó fuertemente, según él, sin ninguna razón alguna.

“Yo no tengo lío en apoyar posteriormente a candidatos del Pacto Histórico, siempre y cuando vea primero qué está proponiendo y que me traten un poquito mejor. Es que Bolívar me ha ‘pegado’ a mí”, indicó inicialmente.