“No le voy dar el gusto a nadie de caer en provocaciones”: fiscal Francisco Barbosa responde a críticas de Nicolás Petro

Nicolás Petro atacó al fiscal y aseguró que su fiscalía no era de fiar. En respuesta a estas palabras, Barbosa manifestó que no va a caer en provocaciones:

“ Los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si eso no ocurre, la actuación debe seguir, porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar. Eso no tiene ningún misterio. La decisión de presentar escrito de acusación la adoptó el fiscal delegado respectivo en el marco de su autonomía e independencia, con apego a la ley y con suficiencia probatoria. Veremos a ver qué pasa”, señaló en la entrevista.

El fiscal también negó que la Fiscalía llevara al “límite” al hijo del mandatario, como este afirmó. “ Lo que la gente debe comprender es que la Fiscalía no puede desentenderse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, que debe respetar los términos, que debe rendir cuentas ante los jueces. Eso es elemental. En este caso, o hay colaboración o no la hay. Y si no la hay, y el imputado no acepta los cargos, el proceso penal sigue su curso normal”, expuso.

“Ganas no les faltaron. Lo que le puedo decir es que, desde que inició este gobierno, mi intención fue preservar la articulación interinstitucional. No se pudo. No vi voluntad política en el presidente Petro. Ejercer mis competencias y hablarle al país con claridad, con las cartas sobre la mesa, me valió que se patrocinaran toda clase de ataques en mi contra y contra la institución que represento, que por supuesto son ataques a la justicia. Si las instituciones no se respetan y se cree que un Gobierno se ejerce con discursos altisonantes y confrontación, no es el fiscal Barbosa sino la democracia la que pierde”, expresó.