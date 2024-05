Gustavo Petro arremetió contra Enrique Peñalosa: “Señor exalcalde o usted no lee o lo engañaron en su Alcaldía”. ¿Qué pasó?

Fuerte respuesta de Uribe a Petro: “Nos amenazan con cárcel, pero no nos callarán”. El expresidente lo comparó con Hugo Chávez

“Señor exalcalde @EnriquePenalosa o usted no lee o lo engañaron todo el tiempo en su alcaldía. Este es uno de los informes sobre el tranvía de la avenida 68 que tomaba por la calle 100 para articularse al tranvía de séptima, proyecto que usted suspendió para meter sus buses”, posteó Petro.

“Petro, usted además de incompetente, es un mentiroso. Nunca hubo una APP de tranvía para la 68. ¿Por qué no hizo usted el tranvía en la 68? No fue capaz de hacer ningún tranvía de los que habla; como tampoco fue capaz de contratar el Metro. Nosotros sí”, posteó Peñalosa.

También señaló: “Usted trató de hacer una troncal de TransMilenio en la Boyacá; su IDU la diseñó (mal). Como eran mediocres, como los que ahora tiene en el gobierno nacional y lo demuestran todos los días, no fueron capaces de contratarla. Nosotros sí contratamos las troncales de la Caracas al sur, de la Av. Cali a Soacha para alimentar el Metro que contratamos, y la 68″.

Petro, usted además de incompetente es un mentiroso. Nunca hubo una APP de tranvía para la 68. ¿Por qué no hizo usted el tranvía en la 68? No fué capaz de hacer ningún tranvía de los que habla; como tampoco fué capaz de contratar el Metro. Nosotros sí. Usted trató de hacer una… https://t.co/OBC2FCbOi8

“La troncal 68, como todas nuestras obras (como las avenidas Tabor, Rincón, Guayacanes, 183, 153, Ave Novena norte de la 170 etc.) y especialmente como las troncales que contratamos, mejorará y embellecerá el entorno, tiene aceras amplias (invertimos cuantiosos recursos en comprar y demoler edificaciones para hacerlas), ciclorruta, arborización, alimenta al Metro y le ahorrará cientos de horas al año a cientos de miles de personas. Nosotros HACEMOS, no hablamos paja como usted”, expresó el exalcalde de Bogotá.

Peñalosa anticipó que Petro pondría cualquier pretexto para hablar de Constituyente: “no condena a Maduro porque tiene en mente hacer lo mismo”

“A él le gusta mucho el show internacional, ojalá yo me quede como un loquito equivocado. Soy petrólogo, lo conozco hace muchos años, he leído sus libros muchas veces y él no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”, aseguró.