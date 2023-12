Gustavo Petro dice que ahora “inflación golpea más a los más ricos y menos a los pobres”, lo que permitiría reducir niveles de pobreza

“Obviamente, no todo es positivo. La maquinaria estatal sigue siendo lenta, los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país y no quiere abandonarla. Sin embargo, hoy el país es conocido en todo el mundo por su empeño para superar los principales problemas de la humanidad: la crisis climática y la guerra”, manifestó el mandatario colombiano.