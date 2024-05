Gustavo Petro dice que si Netanyahu no detiene el genocidio implica “una orden de detención internacional de la Corte Penal”

No paran las opiniones del presidente de la República, Gustavo Petro ,sobre el estallido de guerra en Medio Oriente. En esta oportunidad, el mandatario colombiano lanzó una delicada advertencia sobre Netanyahu.

El jefe de Estado, señaló que si no se detiene el genocidio en Palestina, implica en contra de Netanyahu “una orden de detención internacional de la Corte Penal”.

“Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal ”, posteó Petro.

Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención interrnacional de la Corte Penal. El Consejo de seguridad debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. https://t.co/6pV9oJlZJw

A renglón seguido, Murillo sostuvo: “Esto no es menor. La cifra de fallecidos en Gaza ya superó 34 mil muertos por ataques de guerra, muchos niños, niñas y mujeres. Colombia habla de paz y no de guerra. Tenemos un compromiso serio con la paz, no es circunstancial”.