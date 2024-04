Gustavo Petro no asistió a la reunión en la Casa de Nariño con la CIDH; este viernes decretó día cívico. ¿Dónde está el presidente?

“Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Le he pedido a @MinInterior y a @mindefensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad”, posteó Petro.

Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Le he pedido a @MinInterior y a @mindefensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad.

Y añadió en su intervención: “Si usted ya ha programado a una gente para que venga a recibir algo y es un viernes y el sábado, pues no va a haber trabajo, me parece que faltó un poquito ahí de gestión de algunos directivos para decir oiga esta tarea me la siguen haciendo porque ya no podemos parar”.