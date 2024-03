Gustavo Petro pidió a los jóvenes recorrer todas las universidades públicas para constituir Asambleas Constituyentes Estudiantiles

En una visita que realizó el presidente de la República Gustavo Petro, a la Universidad de Córdoba, en medio de una agenda regional que adelanta todo su Gobierno en la zona del sur del Caribe, el mandatario colombiano elevó una particular petición a los jóvenes.

“Recuperar el tiempo perdido diría no se puede esos 200 billones se fueron a otra cosa que se llama muerte no se fueron a la vida por eso nosotros si estamos convocando el poder constituyente de la gente y eso significa muchachos y muchachas jóvenes que habría que recorrer hoy no se necesita ni en bus, ni en burro, ni a pie, todas las universidades públicas de este país para que se constituyan las asambleas constituyentes estudiantiles estudiantiles y profesorales”, recalcó Petro.