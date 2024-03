Petro defendió su Constituyente con dardo a Juan Manuel Santos: “No propuso ni una ley fast track para cumplir la reforma agraria”

Petro, en su plataforma predilecta, su cuenta personal de X, antes Twitter, cuestionó a Santos por no impulsar, dentro de su Gobierno, una ley que permitiera cumplir con la reforma agraria derivada de los acuerdos de paz que firmó con la antigua guerrilla de las Farc.

“A partir de la convocatoria que he hecho al pueblo colombiano para que pase a ser poder constituyente aparecieron algunas personas críticas diciendo que es un despropósito, que yo diga que después de expedida la constitución del 91, desataron la manera de no aplicarla por décadas”, posteó Petro.

“Santos no propuso ni una ley fastrack para cumplir con la reforma agraria que es uno de los tres temas fundamentales del acuerdo de paz y funcionarios de Duque escondieron delictivamente miles de procesos de restitución de tierras en los escritorios”, puntualizó.

El exmandatario frenó en seco a Petro, al afirmar de manera directa que el país, no se necesita una Constituyente para implementar el proceso de paz sino que se requiere “voluntad política”.

“No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz, no necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está la Constitución y están las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la paz total” , dijo Santos en un foro sobre violencia sexual en el conflicto armado que fue organizado por la JEP.

“Yo oí hoy al presidente de la República el día viernes y me causó, por decirlo menos, impresión, que estuviera nuevamente amenazando al Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La que hunde la salud de todos los colombianos; la pensional, que no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado a volverlo la caja del Estado, y la laboral, que llega en el momento más inoportuno”, dijo Vargas Lleras.