Presidente Gustavo Petro dio sorpresiva declaración sobre su Constituyente: “Si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”

En el evento público, afirmó ante la comunidad que “si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”, además señaló que su Constituyente no es un “capricho” y no salió después de “tomarse tres aguardientazos”.

También aseguró en su reflexión: “No es un capricho, no es que me tomé tres aguardientazos y entonces a ver qué temas ponemos, no. Es la experiencia que tengo y tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91 a hoy, a mí me parece que fue ayer, todavía veo a Pizarro ahí en mi cerebro, antes de la Constituyente, Navarro, pero han pasado 33 años”.