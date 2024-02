Gustavo Petro se despachó contra locutor de Tropicana que lo tildó de “bandido”, dijo que se trata de un comentario “calumnioso”

El presidente de la República Gustavo Petro no omitió la fuente insultada que le pegó un locutor de la emisora Tropicana, que lo tildó de manera de frente de “bandido”, el mandatario colombiano se despachó en su contra por medio de sus redes sociales.

El jefe de Estado, de manera directa respondió a Francisco ‘Paco’ Ramírez, asegurando que los comentarios que expresó en su contra son “calumniosos”.

Y de la misma manera, el presidente Petro argumentó que ese comentario parte de una política “enseñada desde los de comunicación social por los dueños del capital”.

La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2024

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital”, posteó Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo”.

Locutor de Tropicana, Francisco Paco Ramírez, insulta al presidente Petro y desata tormenta: “Lo detesto. Es un bandido, un narcotraficante”

Un tsunami en redes sociales produjo el locutor de Tropicana Cali, Francisco Paco Ramírez. Este miércoles, 7 de febrero, en X (antes Twitter), un video de la mesa de trabajo de la emisora en Cali sorprendió y generó rechazo en miles de internautas por el trato que el comunicador no solo tiene con el presidente de la República, sino incluso con su equipo de trabajo.

Allí, el locutor trata de manera grosera al presidente Petro, a quien lo describe con insultos de gran calado. Le dice que es un ‘bandido’, ‘que roba al país’, e incluso lo calificó de ser un narcotraficante. También insulta a su compañera de trabajo con comentarios machistas, asegurando que las noticias que cubre son ‘bobadas’, que es una ‘boba’ y descalifica su trabajo en múltiples ocasiones.

Todo comenzó cuando la periodista comentó la noticia de que el Icetex condonará un total de 4.983 créditos estudiantiles, lo cual provocó la molestia de Ramírez, dando muestras de su enojo con la noticia.

“No haga así que son noticias buenas”, dijo la mujer, “no me sabotee las noticias, porque son buenas y positivas”, en reclamo a que el comunicador estaba bostezando durante mientras ella presentaba la nota sobre la condonación de créditos de parte del gobierno. Ante el reclamo de la comunicadora, Ramírez se despachó duramente contra el mandatario y contra su compañera.

“No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”, la mujer comunicadora de inmediato le responde ante el insulto, “Bueno, pues tampoco me diga boba”, le dije al locutor, quien en ese momento estalla contra el presidente.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, dijo el locutor en respuesta a su compañera.

Posteriormente, ella defendió su labor, diciendo que esta era una noticia importante para los colombianos, ya que muchos podrían verse beneficiados por las políticas del gobierno. Pero Ramírez nuevamente increpó a su compañera, acusándola de enojarse cada vez que se habla acerca del presidente, a quien nuevamente insultó. “La verdad Petro es un bandido, es un narcotraficante”, aseguró.

Luego, intentó darle un cierre al tema, pero no sin antes volver a arremeter contra su compañera junto al presidente de la República. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga, jódete con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”.