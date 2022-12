“Hacen negocio para generar crisis”: congresista Carolina Arbeláez denuncia contrato de Ecopetrol para importar gas desde Venezuela

Este miércoles 30 de noviembre se adelantó el debate de moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Cámara de Representantes. Uno de los hechos que más llamó la atención fue el contrato que sacó a relucir la congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, en el que Ecopetrol firmó con una empresa española la posibilidad de evaluar importar gas desde Venezuela, lo que volvió a encender las alarmas.

En entrevista con SEMANA, Arbeláez dio detalles del contrato y sus alcances.

SEMANA: ¿qué establece ese contrato de asesoría internacional para evaluar la posibilidad de importar gas de Venezuela?

CAROLINA ARBELÁEZ (C. A.): básicamente, lo que encontramos es un contrato que lo que busca es una asesoría jurídica con una empresa española que tiene domicilio en Madrid para buscar cómo lograr la compra, distribución e importación de transporte de gas.

Está muy claro y es muy preocupante, porque uno lo asocia con su teoría de decrecimiento económico, más los anuncios que hizo en algún momento de que se iba a empezar a importar gas desde Venezuela, pero además también recordemos que siempre ha sido muy insistente en querer frenar o detener la exploración de hidrocarburos con contratos nuevos.

Uno lo que asocia es que están haciendo un negocio para generar una crisis en este sector y de alguna manera empezar a importar gas lo antes posible. El contrato está firmado el 4 de noviembre.

Este contrato con una empresa española, con domicilio en Madrid, demuestra el negocio que se está cocinando para comprar, importar y distribuir Gas desde Venezuela.



Está en riesgo la soberanía y seguridad energética, pretenden hacer negocios con la riqueza de los Colombianos!! pic.twitter.com/XJ9QbxAvBp — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) November 30, 2022

SEMANA: usted relacionó ese hecho con un video de una alta funcionaria de Venezuela que dice que los ciudadanos de ese país van a terminar cocinando con leña, ¿por qué?

C. A.: lo que digo es que me preocupa mucho, porque vamos a depender de un país que no solamente viola los derechos humanos, sino que poco le importa la calidad de vida de su gente. Como podemos ver en ese video, una viceministra de gas dice que no le importa si la gente tiene que cocinar en leña, porque para ellos lo importante es el negocio de exportación. No les importa, pero sí quieren que nosotros dependamos de ellos y no solamente eso sino poner en riesgo, cuando somos un país autosuficiente, la seguridad energética y la soberanía.

SEMANA: ¿el contrato también estaría relacionado con la eventual salida del presidente de Ecopetrol Felipe Bayón?

C. A.: hay rumores, que uno no los puede confirmar porque no tengo las fuentes reales, pero son los rumores que siempre se generan alrededor de la salida de Felipe Bayón, que lo habían ratificado hace poco, pero al parecer él no quiere, porque en ese análisis se logra evidenciar que no hay infraestructura. Parece que no le gusta mucho al Gobierno que él haya hecho ese anuncio en el que dijo que no había la infraestructura para poder importar gas, parece que está asociado a otros pronunciamientos que no le gustaron al Gobierno nacional.

Estamos preocupados. Ahora ellos se defienden diciendo que eso es un contrato que se viene dando desde 2007 con Ecopetrol y que esa es una empresa que ha hecho negocios con Ecopetrol, que es un aliado de ellos.

Y aquí lo que uno se pregunta es entonces por qué tanta insistencia de la ministra de frenar la exploración y explotación del gas y del petróleo. Aquí lo grave no es que esté ante un hipotético caso que nos quedemos sin reservas tener que importar, sino que ella esté haciendo anuncios de manera categórica de que no se va a volver a firmar negocios de exploración y explotación. Entonces, lo que vemos es que sí se está buscando la forma de activar ese negocio de importación de gas de Venezuela.

SEMANA: un congresista cercano al Gobierno dijo que el contrato se firmó en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y el Ministerio de Minas aseguró que estaba desde 2007, ¿cuál sería la explicación?

C. A.: eso no dice el contrato, pero me imagino que de ahí se pegaron para poder buscar una excusa y decir que en algún momento Ecopetrol había buscado la forma de que, ante las reservas, se tuviera cómo importar gas de Venezuela. Pero lo que causa mucha curiosidad es que preciso, en medio de esta crisis que se está viendo en el país vecino, una crisis humanitaria, nosotros estemos pensando en depender, sabiendo que somos autosuficientes y que hay unas reservas que pueden estar ahí si seguimos explorando y explotando.

SEMANA: ya se anunció que la votación de la moción de censura será el próximo martes, ¿por qué considera que la ministra Irene Vélez no debe continuar en el cargo?

C. A.: este Congreso no puede permitir que se esté poniendo en riesgo la seguridad energética, la soberanía, pero sobre todo que se esté buscando hacer negocios con Venezuela para importar gas cuando somos autosuficientes.

Espero que este Congreso tenga la independencia para reconocer que la ministra, con sus anuncios y sus afirmaciones, ha generado pánico en los mercados y ante una crisis coyuntural que estamos viviendo en la que inclusive la transición energética se pondría en riesgo, porque los paneles solares y todo lo que se importa es en dólares, y con eso va a ser mucho más costoso.