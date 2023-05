“Hago oposición en la calle a las tesis y reformas”: Uribe responde a críticas de Germán Vargas por su “silencio” frente al Gobierno

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien criticó lo “silencioso” que ha sido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por medio de su cuenta de Twitter, el líder del Centro Democrático recalcó que sí hace oposición.

En su visita a Medellín, Vargas Lleras criticó que, a diferencia de sus posturas frente al gobierno de Juan Manuel Santos, el expresidente Uribe es “silencioso” en sus reparos al presidente Petro. Además, asegura que en Cambio Radical se sienten “solos” como oposición.

“Nos hemos sentido bastante solos. No hemos entendido la actitud del doctor Álvaro Uribe, tan beligerante en otras épocas y tan silencioso cuando más lo necesitamos”, dijo Vargas Lleras.

Frente a sus declaraciones, el expresidente Uribe hizo un recuento de la forma en la que actuó frente a los últimos dos gobiernos y la manera en la que le hace oposición al presidente Petro. En primer lugar, comenzó con una dura crítica a lo que fue la administración de Juan Manuel Santos.

“He sido beligerante frente al gobierno del engaño, 2010-2018, elegido por Odebrecht y que le entregó el país a la Farc. Fueron muy beligerantes e informados para que me encarcelaran”, manifestó Uribe en redes.

Luego, aseguró que, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, fue “respetuoso de su independencia” y que “generalmente” guardó silencio.

Por otro lado, resaltó que sí tiene una posición pública frente a Petro: “Hago oposición en la calle a las tesis y reformas del actual Gobierno”.

El plan de Vargas Lleras para hacerle contrapeso al Pacto Histórico en las regionales

En Medellín, el excandidato presidencial hizo serios cuestionamientos al actual Gobierno y resaltó que en Cambio Radical tomaron la decisión de estar en la oposición y se mantienen en ella no como ocurre con otros partidos. Proceso que adelantarán con argumentos.

“Lo que no entendemos, ni lo haremos nunca, es por qué partidos como La U, los liberales y los conservadores, que no se eligieron defendiendo al actual presiente, han tenido semejantes posiciones tan ambiguas”, aseveró.

Dijo que le gustaría que esa coalición se rompiera, pero hizo énfasis en que no es tan optimista a que esto ocurra y que teme que el país esté a un paso de que no exista más el Estado de Derecho.

“Para eso estoy adelantando estas salidas. Porque ahora lo que está de por medio es no permitir, desde ningún punto de vista, que se hagan también al poder regional... y me refiero a las gobernaciones y las alcaldías. Hay que evitarlo a toda costa y mi llamado hoy desde la ciudad de Medellín es a todos los partidos que no comulgan con el gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad”.

Vargas Lleras afirmó que según una encuesta que conoció el 67 % de los antioqueños piensan que el país va por mal camino y frente a la gestión del presidente Gustavo Petro la calificación indica que el 36 % de los encuestados creen que su gestión ha sido pésima, el 15 % mala, y el 27 % muy regular.

“Aquí venimos con la bancada de Cambio Radical a sumarnos a este esfuerzo, así lo estamos haciendo en el resto del territorio nacional, sin pedir nada a cambio. Llegó el momento de pasar la página y todos los que pensamos que esto va por mal camino tenemos que unirnos y dejar atrás las diferencias”, indicó.

Dijo que espera que las elecciones del mes de octubre también sean la oportunidad para “cobrarle y bien duro a estas colectividades bisagras que nos están vendiendo y de qué manera”.

El exvicepresidente aseguró que la meta es recuperar las capitales de Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, donde se concentra el 80 % del electorado colombiano. “Estamos como estamos porque todas ellas se perdieron hace cuatro años”.