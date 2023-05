🔴 En vivo | Reforma a la salud: oposición pide reapertura de artículos aprobados, mientras que el petrismo busca sacar adelante el proyecto; siga el minuto a minuto

Este jueves 18 de mayo continuar谩 el debate de la reforma de salud en la Comisi贸n S茅ptima de la C谩mara de Representantes. La iniciativa avanza a paso lento y hasta el momento han sido aprobados 21 art铆culos que no generan mayores reparos, pero falta discutir el grueso de la iniciativa.

11:16 a. m.: se abre la votaci贸n de varios art铆culos con propisiciones modificatorias no avaladas: 6, 7, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 86, 87, 90, 92 y 114.

11:12 a. m.: el representante Andr茅s Forero del Centro Democr谩tico pidi贸 la reapertura del debate de algunos art铆culos que ya fueron aprobados, sin embargo, el presidente de la comisi贸n Agmeth Escaf asegur贸 que en otro momento se dar谩 ese espacio.

10:35 a. m.: los congresista de la Comisi贸n S茅ptima de la C谩mara se solidarizaron con su colega V铆ctor Manuel Salcedo de La U, luego de que el viceministro de Trabajo Edwin Palma sugiriera que el congresista 鈥渘o ley贸鈥 la reforma laboral, por haber presentado una ponencia alternativa a nombre de su bancada, distinta a la del Gobierno.

El representante Andr茅s Forero, del Centro Democr谩tico, se solidariz贸 con Salcedo y cuestion贸 a Palma. Por su parte, el representante Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical pidi贸 que Palma vaya a la comisi贸n y le pida perd贸n al congresista y a los dem谩s parlamentarios, de lo contrario, solicit贸 que sea declarado persona 鈥渘o grata鈥 en ese espacio.

El representante V铆ctor Manuel Salcedo le contest贸 al viceministro de Trabajo Edwin Palma. - Foto: Foto 1: Prensa V铆ctor Salcedo / Foto 2: Ministerio de Trabajo

Salcedo tambi茅n se despach贸 contra Palma. Le dijo que el debate se debe dar en la comisi贸n y no en Twitter y que por eso lo esperaba all铆 para discutir. Critic贸 que no hizo parte de las mesas que se han adelantado de la reforma laboral y cuestion贸 si se debe a falta de confianza del Ministerio del Trabajo.

鈥淵o quisiera decirle al viceministro desde ac谩 que ojal谩 茅l hubiera participado de las mesas de concertaci贸n porque no lo vi (...) y si el viceministro no tiene la confianza del Gobierno para llevarlo a las mesas de concertaci贸n o de la ministra, eso no es mi problema, y apelo a una frase del viceministro, pues 鈥榙e malas鈥欌, asegur贸 Salcedo.

10:20 a. m.: arranca la sesi贸n formal. Los congresistas debatir谩n varios puntos del proyecto que falta que sean votados.

En desarrollo...