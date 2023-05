Reforma a la salud. Gremios recogen firmas para que sea retirada del Congreso: “Los hogares terminarán poniendo de su plata mucho más”

Aunque 58 artículos de la reforma a la salud fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, miles de colombianos le están solicitando al Gobierno nacional la iniciativa del Congreso de la República a través de una campaña en la plataforma Change.org, llamada “Pacto Nacional por una nueva y mejor reforma de salud”.

La solicitud, que a las 6 de la tarde de este 18 de mayo sumaba más de 63.500 firmas, es apoyada por asociaciones de usuarios del sistema de salud, como la Asociación Colombiana Saludable, y de las las EPS del régimen contributivo, como Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral). Perto también por exjefes de esta cartera en otros gobiernos, como Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria.

“Se solicita respetuosamente al Gobierno Nacional el retiro del Proyecto de Ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del señor presidente Gustavo Petro, de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio, con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud”, se lee en la carta que apunta a reunir 100.000 firmas los próximos días y será entregada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

SEMANA habló con la directora de Acemi, Paula Acosta, para preguntar cuáles son las principales preocupaciones y reparos al proyecto de ley que este jueves se está discutiendo en el Congreso. Además, para indagar por qué cree que es necesario comenzar una reforma de cero.

La presidenta de Acemi, Paula Acosta, conversó con SEMANA sobre la solicitud para el retiro de la reforma a la salud. - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿De dónde surge la idea de la solicitud de retirar la reforma a la salud?

Directora Acemi: El presidente, el viernes pasado, hace un llamado para generar lo consensos y tramitar una reforma que realmente convoque a toda la sociedad. Atendiendo a ese llamado, lo que nosotros estamos pidiendo, y muchas organizaciones -cuerpos médicos, prestadores, aseguradores, pero sobre todo muchas ligas de usuarios de las EPS y organizaciones de pacientes-, es el retiro de la reforma a la salud.

Esta reforma no está abordando los temas estructurales y centrales que se necesitan para tener un mejor sistema de salud. Todos queremos un mejor sistema de salud, pero esta no es la reforma que va a mejorar las reformas. Hay preocupaciones de fondo y de forma, relacionadas con el trámite. Es posible que las cortes, cuando la evalúen, vean que no ha cumplido con la normativa y tengan que declararla inviable. Tramitar la reforma no es sencillo, pero lo más difícil es la implementación y en ella deben estar todos los actores del sistema.

Continúa el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: Cortesía Anónimo

S: ¿No es posible retomar los elementos que sirvan de la reforma en trámite para ir construyendo una nueva iniciativa, en lugar de solicitar su retiro del Congreso?

DA: Sin duda, hay elementos que se pueden retomar, pero cuando usted tiene vicios en el trámite, la inexequibilidad es para toda la norma. Empezamos desde el tema que esta reforma debió haber sido tramitada como estatutaria y no como ordinaria. Hay elementos que se podrían recuperar, pero acá hay unos vicios de trámite.

S: ¿Cuál es la posición del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo?

DA: Lo que ha dicho el ministro es que no va a retirar la reforma a la salud del Congreso, pero yo creo que acá también se abre una puerta, en caso de que la reforma no sea aprobada, para construir de la mano con los actores del sector salud.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

S: Cuáles son los tres principales reparos a la reforma de quienes piden que sea retirada

DA:

Está generando una fragmentación de los servicios, es decir, para tener acceso integral a todas las atenciones va a ser más difícil. Nosotros los colombianos tenemos derechos a elegir nuestro asegurador, nuestros prestadores dentro de la red de servicios. Eso se está echando para atrás. Se está eliminando todo el concepto de aseguramiento individual, por lo que usted no va a tener como individuo quién lo proteja y va a haber un riesgo muy grande de aumento de gastos de auxilio por parte de los hogares. Los hogares van a terminar poniendo de su plata mucho más porque no van a tener quién responda de forma integral por sus servicios de salud.

S: ¿Cuál es el mensaje con la solicitud del retiro de la reforma?

DA: Acá hay un mensaje muy importante de un sector de la sociedad que en muy pocos días se ha movilizado para pedir el retiro de la reforma, es una voz que tiene que oír el ministerio, el Congreso, para replantear esta discusión sobre el sistema de salud. La invitación es a todos los que se sientan identificados a que nos apoyen a todas estas organizaciones a impulsar esta iniciativa. Esto apenas empezó un lunes a las 5 de la tarde y la idea es poder seguir creciendo.

S: Los 58 artículos aprobados de la reforma, ¿cuál es su opinión?

DA: La preocupación general es que están aprobando cosas con proposiciones que ni siquiera se leen, por ejemplo. El debate no ha permitido identificar cómo van a quedar los artículos. Se hacen ajustes, se hacen aprobaciones de artículos dentro de capítulos y otros en los cuales se modifican, entonces lo que vamos a tener es un rompecabezas que no va a cuadrar. Si las piezas de un sistema que tiene que operar cada día 2,5 millones de atenciones no cuadran, diría que los hogares y los pacientes van a tener grandes problemas para acceder al sistema.

*Quienes deseen consultar la iniciativa de recolección de firmas pueden hacerlo en este enlace.