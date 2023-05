Las perlas del debate a la reforma a la salud: los congresistas no escuchan, no saben lo que se están votando, y los llaman al orden

En la mañana de este jueves 18 de mayo, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó el primer debate de la reforma a la salud. De momento, ya se han aprobado 65 artículos, de un total de 139 que incluye la ponencia.

A lo largo del día, los integrantes de la Comisión Séptima han intervenido en diferentes puntos del debate, para dar a conocer su posición frente artículos en específico, y si bien el debate ha avanzado a tal punto que ya se cuenta con el 50 % del articulado aprobado, lo cierto es que la discusión ha dejado diferentes perlas, pues a más de un congresista lo han tenido que llamar al orden para que haga silencio cuando se está leyendo los artículos que se van a votar.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, debate de la reforma a la salud. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Así ha quedado en evidencia cuando en varias oportunidades el subsecretario de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Emiro Enrique González, ha tenido que alzar la voz: “Por favor, silencio, no están escuchando los congresistas lo que estoy leyendo”, fue uno de los reclamos que hizo en medio del debate.

En pleno debate de la reforma a la salud, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el subsecretario tiene que alzar la voz y pedir silencio dado que los congresistas no están escuchando los artículos que está leyendo u que se van a votar. @RevistaSemana pic.twitter.com/djZAfnevLG — Alejandro Pastrán (@Alejo_pastran) May 19, 2023

Pero los llamados de atención no han sido únicamente del subsecretario González, dado que cuando el secretario de la comisión, Ricardo Alfonso Albornoz, ha tomado la palabra para leer artículos y proposiciones a votar, también ha tenido que pedir silencio, a tal punto que el presidente de la comisión, Agmeth Escaf, ha tenido que tomar el micrófono para hacer moción de orden.

Es tanto el desorden que se ha presentado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que el presidente @agmethescaf ha tenido que pedir moción de orden en varias oportunidades. pic.twitter.com/6LKXJoulZ3 — Alejandro Pastrán (@Alejo_pastran) May 19, 2023

En otro aparte del debate, el secretario de la comisión, Ricardo Albornoz, tuvo que volver a parar su intervención para pedir el silencio de los congresistas: “por favor, les pido silencio, esta parte es bastante larga, les pido un poquito de paciencia y silencio para que los representantes puedan entender la lectura de las proposiciones avaladas, por favor”, afirmó mientras insistió en pedir silencio en la comisión.

Vicios del debate

El presidente y el secretario de la Comisión Séptima de la Cámara han incumplido en múltiples ocasiones la Constitución Política y el Reglamento del Congreso / Ley 5.ª de 1992.

Algunos de esos incumplimientos son:

- Inicio del debate con violación de la regla de mayoría absoluta requerida en la votación de la proposición con la que finaliza la ponencia inicial y solicita dar primer debate a la iniciativa: al disponer el proyecto de ley de diversas disposiciones que requieren mayorías absolutas en su aprobación, como lo son las de facultades extraordinarias y las de rango orgánico de competencias de las entidades territoriales, en la proposición con que se inicia el debate debía ser aprobada con mayorías absolutas, situación que no se evidencia en tal votación. Por lo anterior, al no haber obtenido el número mínimo requerido para que se apruebe la proposición, la misma debió declararse como negada.

Debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

No obstante, la constancia presentada por los representantes Andrés Forero y Carolina Arbeláez (esta última leída en la sesión de hoy 18 de mayo) de la violación de las mayorías establecidas en el artículo 119 de la Ley 5.ª y violación de lo ya señalado en por la Corte Constitucional en la Sentencia C-816/04, el presidente y el secretario de la Comisión Séptima se han negado a reconocer tal incumplimiento.

- Extralimitación de la Comisión Accidental: la Comisión Accidental usurpó las competencias exclusivas de la Comisión Séptima, evitando el debate transparente, inventando un “aval” que no existe en la Constitución ni en la Ley 5.ª de 1992. No es cierto que pueda otorgar dicho aval para el trámite y debate de las proposiciones presentadas al Proyecto de Ley (este aval no lo puede otorgar ni la comisión accidental y mucho menos el Gobierno). Todas las proposiciones deben votarse teniendo en cuenta su especificidad y procurando permitir el debate abierto y transparente, de lo contrario se contraviene la autonomía e independencia del Congreso y la separación de poderes, encasillar las proposiciones como “no avaladas”, sugiriendo que estas se voten en bloque y sin debate alguno, indujo a que de plano se cercenara el análisis y la discusión abierta que le corresponde a la Comisión Séptima.

- Violación de la publicidad y del reglamento del Congreso: hoy se violó abiertamente el reglamento del Congreso al someter a votación proposiciones que no fueron puestas en conocimiento de los representantes a la Cámara de la Comisión Séptima, se llevaron a cabo las votaciones ante el claro desconocimiento de las proposiciones que se estaban votando; el presidente y el secretario de la Comisión Septima, aun con las reiteradas e insistentes mociones / constancias del representante Forero de la falta por el desconocimiento de lo que se estaba votando y de la clara violación del procedimiento, mencionaban rápidamente qué proposiciones no tenían “aval” y procedían a llevar a cabo votaciones en bloque sin que nadie supiera qué se estaba votando, sin leer una sola de estas proposiciones “no avaladas”. Debe advertirse que sin que se cuente con gaceta que contenga el referido informe de la Comisión con el análisis y contenido de las proposiciones “avaladas” o “no avaladas”, viciando durante todo el día las votaciones.

Solo hasta esta mañana (8:48 a. m.) se dio a conocer el informe de la comisión accidental, que tiene 247 páginas y está fechado ayer, así que evidentemente ningún representante a la Cámara podía diferenciar entre las proposiciones.

- Violación de la prohibición de interrumpir las votaciones: tal como ya había ocurrido en la sesión anterior, 11 de mayo de 2023, el presidente de la Comisión Séptima interrumpió las votaciones sin esgrimir ningún argumento ni justificación, violando reiteradamente el artículo 132 de la Ley 5.ª.

Reforma a la salud. Cámara de Representantes. - Foto: Colprensa

- El subsecretario, alrededor de las 7:00 p. m., empezó a dar lectura únicamente a las proposiciones que la Comisión Accidental, si quería que se conocieran, discutieran y votaran, denominadas “con aval”, en donde lo que más llamaba la atención era la falta de aire del subsecretario ante la velocidad de su lectura, quien en muchas ocasiones llamaba al orden a los congresistas desencajado ante tanto ruido que es imposible que lo estén oyendo, era evidente que los representantes no estaban oyendo lo que iban a votar.

- Uno de los representantes pidió al secretario volver a leer los artículos que se someterían a votación y el presidente Agmeth Escaf los regañó pidiendo que pusieran atención.

- El secretario lee un listado de artículos, luego lee otro listado, así que en varias ocasiones no es claro que se está votando, y a pesar de que cada honorable representante puede pedir que aclaren que están votando, se negaron a leer las proposiciones que en bloque, se anunciaban “no avaladas” y se iban negando a las carreras y sin leerlas.