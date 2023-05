Ponente de la reforma a la salud reconoció que polémico artículo criticado por los médicos usa “palabras inadecuadas”

Este 18 de mayo se está realizando una nueva sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para votar el articulado de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional. En medio de una intervención, una de las partidarias del proyecto de ley, la representante a la Cámara de Alianza Verde, Martha Alfonso, mostró disposición para modificar un artículo que ya había sido aprobado.

Se trata del artículo 123, que desató una ola de indignación entre el gremio médico, pues advierte que los médicos deben “tratar y resolver” los aspectos relacionados con la salud de los pacientes.

Al respecto, la representante Alfonso advirtió que el objeto del artículo es fortalecer la relación entre médicos y pacientes y la autonomía de los profesionales de la medicina.

“De ninguna manera es un artículo que pretenda trasladarles responsabilidades jurídicas a los médicos. Creo que si hay que hacer un ajuste, lo podemos hacer. No porque el artículo esté mal hecho, sino porque tal vez utiliza palabras inadecuadas. Yo creo que hay que eliminar la palabra ‘resolver’”, indicó la congresista.

Y si bien sostuvo que había sido un asunto que se mencionó durante la discusión, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaff, del Pacto Histórico, le señaló que según el orden del día no era pertinente discutir las modificaciones a ese artículo en ese momento.

No obstante, el artículo 123 se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del articulado que ya ha sido aprobado en el Congreso. De hecho, el también representante a la Cámara de la Comisión Séptima, Andrés Forero, anunció que pidió la reapertura de la discusión sobre ese artículo, pues según él fue “pupitreado” el pasado martes 16 de mayo.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se debate de la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

“Por cuenta del afán selectivo de Agmeth Escaff, se terminó aprobando un texto completamente anti-técnico y que mereció el rechazo unánime de médicos y sociedades científicas”, aseguró Forero a través de su cuenta de Twitter.

El congresista hizo referencia a dos pronunciamientos que se conocieron en las últimas horas por parte de dos importantes organizaciones médicas: la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud).

El artículo de la polémica causó indignación entre los gremios médicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las sociedades científicas advirtieron que se trató de una medida inapropiada. “Obligar al profesional de la medicina a resolver de manera imperante las situaciones de salud del paciente es desconocer todos estos postulados e incluso ir contra la misma práctica médica”, advirtió en un comunicado la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Y señaló que lo que quedó expuesto en la reforma a la salud desconoce los postulados básicos de la práctica médica.

Mientras tanto, Assosalud sostuvo que debe haber mayor cuidado con el uso de los términos en la redacción del proyecto de ley. “Dejar en la Ley el verbo ‘resolver’, implicará que el costo de las pólizas de responsabilidad médicas tanto profesionales como institucionales se vuelvan impagables”, indicó la organización médica por medio de otro comunicado público.

Asimismo, le lanzó duras críticas al Ministerio de Salud por cuenta de la falta de socialización en el proceso de redacción del articulado que ya se está votando en el Congreso de la República.

“Dejamos constancia de que siendo Assosalud un organismo consultorio del Gobierno a través del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud (CNTHS) por disposición de la Ley 1164 de 2007, nunca hemos sido consultados en el trámite de esta reforma para los temas del Talento Humano en Salud”, sostuvo Assosalud.

A la avalancha de críticas también se sumó el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien consideró que la norma tal y como está podría causar afectaciones en los profesionales médicos.

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, ha sido uno de los críticos más acérrimos de la reforma. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Comisión VII aprobó que los médicos garanticen resultados en los pacientes. Eso no pasa en ningún país del mundo. Va más allá de la mala práctica. Serán sujeto principal de las tutelas, ya no por no prestar el servicio, sino sobre la respuesta orgánica de los pacientes. Brillante!”, aseguró Ruiz en su cuenta de Twitter.