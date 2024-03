“Hago un llamado al Gobierno a actuar con pragmatismo, con sensatez, lejos de la carga dogmática e ideológica”: Gobernador de Antioquia

SEMANA: ¿Hasta el momento cuánto dinero ha ingresado a la ‘vaca’ por Antioquia?

ANDRÉS JULIÁN RENDÓN: Han aportado cerca de 8.000 ciudadanos, hombres y mujeres, reflejando el civismo, la solidaridad, colombianos y antioqueños. Hemos recogido cerca de 2.600 millones de pesos.

SEMANA: ¿En cuánto tiempo?

A.J.R.: Desde el viernes 22 de marzo hasta el 27 de marzo.

SEMANA: ¿Hay algún plazo establecido para hacer esa recolección?

A.J.R.: No, la meta es el billón de pesos. Si lo conquistáramos antes de un año sería un éxito. Pueden aportar ciudadanos desde 10.000 pesos pero la idea es siempre apelar al millón de antioqueños o colombianos que nos aporten un millón de pesos.

SEMANA: ¿A través de qué plataforma pueden aportar las personas?

A.J.R.: Se está haciendo a través de una cuenta Bancolombia convenio certificada, la 8183. Cuando se va a hacer un aporte la persona tiene que identificarse. Se están habilitando solamente canales electrónicos, básicamente para tener una mayor trazabilidad de los aportes. En un principio tuvimos también habilitados aportes en la sucursal física y en los corresponsales bancarios pero pensamos que podría haber lugar a dificultar la trazabilidad del proceso y se alcanzaron a hacer a través de esos canales unas 80 transacciones por alrededor de 30 millones de pesos y las vamos a estudiar muy bien para que si no encontramos finalmente el originador exacto del recurso lo pongamos a disposición de las autoridades.

SEMANA: ¿Es cierto que se suspendió la vaca como interpretaron algunos en los últimos días?

A.J.R.: No sé de dónde salió eso. La vaca sigue.

SEMANA: ¿Es verdad que ingresaron dineros del Clan del Golfo?

A.J.R.: No tenemos reporte de eso, no podemos manifestar que sea cierto, solamente que hubo más de 36 millones de pesos sobre los que estamos trabajando en la identificación plena del aportante y de alguna manera lo que debe quedar claro es que el banco hace un seguimiento muy estricto. Por ser una cuenta convenio exige muchísima información sobre la identificación para poder tener un seguimiento estricto de la misma. Cuando hay aportes superiores a los 10 millones de pesos el banco se toma un tiempo. Sobre esos montos ha habido algunas transacciones que se han rechazado por el mismo banco. Lo más importante es que a la hora de incorporar como recursos de capital esas donaciones al presupuesto del departamento, las verificaciones se dan tanto más exhaustivas.

Rendón aseguró que se blindarán los recursos. | Foto: Karen Salamanca

SEMANA: En el caso de que se encuentren dineros irregulares, ¿qué procede?

A.J.R.: Se coordina con la Fiscalía General de la Nación y se le deposita en una cuenta a la Fiscalía para que ella haga el trabajo que es de su competencia.

SEMANA: Una vez alcancen la meta del billón de pesos, ¿cómo se administrará ese dinero?

A.J.R.: Hay una junta conformada por una diversidad ciudadana muy importante. Steven Pino, trabajador del Toyo, María Bibiana Botero, presidenta de ProAntioquia; Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; María José Bernal que es la presidenta de Comfenalco; Jorge Iván Diez, que es el presidente de la Central de Trabajadores; el doctor Cano, que es el Secretario de Participación Ciudadana de Medellín, hay una junta que tendrá la tarea no solo de promover la concurrencia de aportantes a la vaca, sino también de vigilar una estricta aplicación de esos recursos.

SEMANA: ¿Qué pasa si en un momento se estanca la vaca y no llegan al billón de pesos?

A.J.R.: Aquí seguimos apelando al civismo y la solidaridad de los antioqueños y los colombianos. Yo tengo mucha fe en que lo vamos a lograr.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro pidió frenar esta vaca, ¿aceptará?

A.J.R.: Seguimos adelante porque no hay nada malo en apelar a la solidaridad y al civismo de los antioqueños para culminar una obra que tenemos la fortuna de que pasen por Antioquia, las vías 4G pero que le sirven a todo el país.

SEMANA: ¿Considera que se está jugando su capital político con este proyecto?

A.J.R.: Yo no le hago tanto cálculo a las cosas. Realmente aquí lo que nos encontramos es la necesidad de terminar unas obras que de no culminarse podrían pasar a ser unos elefantes blancos, puntualmente la vía que conduce a nuestro mar en el Urabá antioqueño y ante la renuencia del Gobierno nacional de poner los recursos a los que está obligado, apareció el presidente Uribe con esta solución bastante imaginativa. Yo se la compré, la implementamos y esperamos que la podamos sacar adelante. Yo estoy tratando de hacer que las cosas pasen que es finalmente la ilusión y la esperanza por la que votan los ciudadanos por los gobernantes. Hacer que las cosas pasen para transformar su vida y el territorio mismo.

SEMANA: ¿Esta vaca es un pulso político entre el presidente Petro y usted?

A.J.R.: No estoy embarcado en eso. Nosotros tenemos mucho respeto por la institución presidencial, siempre hemos procurado mantener una relación cordial, muy institucional pero defendiendo a Antioquia y a los antioqueños.

SEMANA: El presidente Petro dijo que va a priorizar obras de acueducto y que por eso no alcanza para las vías, ¿es así?

A.J.R.: Los recursos son finitos. Generalmente siempre que se toma una decisión de política pública en favor de un sector a veces se sacrifica otro. Pero, en el caso puntual de las decisiones de acueducto y alcantarillado en el Urabá antioqueño no tenemos por qué someter a esa dicotomía a los habitantes de este bello territorio del departamento de Antioquia. Aquí hay unas inversiones que se requieren hacer en materia de acueducto y alcantarillado en la que nosotros también esperamos poder concurrir conjuntamente con Empresas Públicas de Medellín. Son inversiones que no superan las esenciales, los 300.000 millones de pesos. Yo me tengo confianza en eso, ayudé a resolver con EPM un problema grave que tuvimos en materia de agua potable, así que no tenemos por qué someter a la bella gente de Urabá a esa dicotomía. Finalmente los territorios se ordenan alrededor de la movilidad y de los servicios públicos.

Nosotros tenemos sobre el Urabá antioqueño la segunda extensión costera después de La Guajira sobre el Caribe colombiano, pero si no hay vías de acceso para llegar oportunamente, si no hay servicios públicos, pues es muy difícil que podamos potenciar esa zona como quisiéramos potenciarla alrededor de la agroindustria, del turismo y del establecimiento y localización de otra suerte de firmas que le den cabida a su privilegiada ubicación geográfica. Aquí nos toca actuar en varios frentes sin poner a los ciudadanos a que escojan entre una cosa y otra.

El gobernador dijo que espera alcanzar la meta del billón de pesos. | Foto: fkaren salamanca-semana

SEMANA: ¿El presidente Petro tiene algo en contra de los antioqueños, no solo por estar en contra de la ‘vaca’ sino por otros mensajes que ha enviado?

A.J.R.: Yo quisiera pensar que no. Yo siempre procuro hacer un llamado al Gobierno nacional a actuar con pragmatismo, con sensatez, lejos de la carga dogmática e ideológica, no todo tiene por qué convertirse en un asunto ideológico de Colombia. Aquí hay un asunto clave que pasa porque en la vía que conduce al mar ya entre Medellín y la Gobernación de Antioquia se han invertido cerca de 3 billones de pesos, nosotros vamos a terminar nuestra parte ahora en julio, agosto de este año. La otra parte de la nación le toca un faltante de 650.000 millones y si no los pone pues eso pasará de ser una obra icónica a un elefante blanco.

Aquí estamos hablando de una vía nueva que es la que mayor tiempo ahorrará para conectar a todo el suroccidente del país con el Caribe colombiano llegando a los puertos en Urabá y no es una vía que se esté mejorando en sus condiciones, es una vía nueva. A la nación, por ejemplo, con sus requerimientos que no ha puesto le hacen falta completar y concretar la ejecución de siete puentes, tres túneles y seis kilómetros de vía en cielo abierto, que desde el momento en que se pongan los recursos y se contraten se demoran dos años en culminarse, entonces ya estamos en un momento crítico porque en un año va a estar funcionando el puerto sin la vía y eso nos va a restar competitividad pero no solo a Antioquia, eso le sirve a todo el país. Cualquier origen productivo que ubique en Colombia, Bogotá, el centro del país, el Eje Cafetero, el Pacífico, tendrá como puerto más cercano del Caribe colombiano al de Urabá.

SEMANA: ¿Cuáles van a ser las obras que se culminarán con los recursos de la ‘vaca’?

A.J.R.: Estamos apuntándole a resolver los tramos viales de 4G que están a cargo del Invías, que no están concesionados y que tienen faltantes. Estos son: el túnel del Toyo, encargo correspondiente a la Nación de 650.000 millones de pesos, esto es el tramo en Pacífico 1, que es una vía que conduce de Caldas a Amagá que tiene 3,2 kilómetros en calzada sencilla con un intercambio vial, ahí hay obras que pueden estar cercanas al medio billón de pesos y finalmente para conectar a Bolombolo que viene de Pacífico 2 desde la pintada, con Mar 1, es decir, la otra concesión que va al Urabá pero que no está en ninguna de las dos sino a cargo del Invías, ahí hay que hacer un intercambio también quisiéramos destinar recursos a ese propósito. Son cerca de 200 mil millones de pesos. Puntualmente priorizando intercambio de Bolombolo y túnel del Toyo.

SEMANA: Si el presidente Petro sigue en esa posición y no le gira recursos, ¿qué alternativas tiene?

A.J.R.: Esta es la alternativa, que la vaca prospere, salga adelante y que el Gobierno nacional nos entregue esos tramos viales para nosotros poder culminarlo.

Rendón afirmó que no está pensando en cálculos políticos sino en cumplirle a los antioqueños. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Algunos le reclamaron a Petro que en otros momentos él ha hecho recolecciones de dinero, ¿qué opina de eso?

A.J.R.: Siempre es importante poder acudir a la solidaridad y el civismo de los ciudadanos que es mucha y que cuando se identifican con una causa loable y noble eso termina con un resultado bastante positivo. Podemos recordar lo que inició haciendo Mockus, hay estudios por ejemplo que indican que países como Japón y Estados Unidos incluso cuando a los ciudadanos le vinculan el pago de un tributo con un propósito que ellos consideran como loable, porque los tributos van a una bolsa general, ellos terminan pagando voluntariamente de más en esos países. Aquí nosotros en materia del impuesto vehicular que hemos dicho que lo vamos a destinar a derrotar el hambre, lo que hemos visto es incrementos del pago de ese tributo este año con respecto al mismo periodo del año anterior superiores al 30%. La gente poniéndose al día, pagando oportunamente, haciendo aportes voluntarios, porque se han conectado con ese propósito loable de derrotar el hambre en el departamento.

SEMANA: Algunos han dicho que lo denunciarán porque la vaca es irregular...

A.J.R.: Estamos actuando siempre en el marco de la ley, nosotros somos siempre muy cuidadosos.

SEMANA: ¿Ha podido conversar con el expresidente Álvaro Uribe, que fue quien lanzó la idea de esta vaca?

A.J.R.: No, él ha estado muy ilusionado por la puesta en marcha de esto, vi que sacó una publicación donde va a rifar un potrico que es de sus nietos, ellos lo autorizaron para que a través de una entidad transparente se pueda aportar también a la vaca y eso es muy importante. Ese civismo y esa solidaridad de todos los antioqueños independiente de su condición es muy importante.

SEMANA: ¿Cómo tomó el respaldo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también donó?

A.J.R.: Buenísimo, Federico ha enviado como alcalde un representante a la junta, Medellín ha hecho un aporte muy importante a la obra del túnel del Toyo. Entre departamento y distrito hemos puesto dos terceras partes cerca de tres billones de pesos para esa obra y también es de su interés poder terminarlas.

SEMANA: Hay otros colombianos en el exterior como el cantante Jorge Villamizar que han querido ayudar, ¿cómo recibe esos apoyos?

A.J.R.: Es una belleza ver cómo no solo a nivel doméstico sino de paisanos que están por fuera, colombianos, antioqueños, se despierta ese sentimiento tan bonito.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con la idea de que haya una región de Antioquia con autonomía regional?