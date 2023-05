“Hay un loco que nos quiere separar a la fuerza del pueblo; jamás nos van a separar del Gobierno y de la gente”: presidente Gustavo Petro

El jefe de Estado indicó que su Gobierno no se va a separar del pueblo para consolidar su política pública dentro de su plan de Gobierno.

Se siguen conociendo ecos de las polémicas declaraciones que dio el expresidente de Acore, el coronel en retiro John Marulanda, en la que supuestamente sugirió sacar del poder al presidente Gustavo Petro, mencionando la palabra defenestrar, hecho que generó una profunda controversia en el país.

En esta ocasión, el mandatario, Gustavo Petro, hizo nuevamente referencia, aunque no de manera directa o textual a John Marulanda, pero sí afirmando que existe “un loco” que tiene la intención de separarlo del pueblo.

“La Colombia Potencia Mundial de la Vida se construye con el poder popular, con la gente del pueblo, no nos queremos separar de la gente del pueblo, por allá hay un loco que dice que nos quiere separar a la fuerza del pueblo”, sostuvo Petro.

Agregó en su discurso que dio el fin de semana en Nariño: “Ni con locuras, ni con armas, ni con sustos, ni con discursos, jamás nos van a separar del Gobierno y de la gente del pueblo, Colombia decidió cambiar y ese cambio debe ser histórico”. - Foto: Presidencia

También agregó en su discurso que dio el fin de semana en Nariño: “Ni con locuras, ni con armas, ni con sustos, ni con discursos, jamás nos van a separar del Gobierno y de la gente del pueblo, Colombia decidió cambiar y ese cambio debe ser histórico”.

Se siguen conociendo ecos de las polémicas declaraciones que dio el expresidente de Acore, el coronel en retiro John Marulanda, en la que supuestamente sugirió sacar del poder al presidente Gustavo Petro, mencionando la palabra defenestrar, hecho que generó una profunda controversia en el país. - Foto: Montaje Semana

“Volver hacia atrás, repetir lo que ya vivimos todos y todas, no es sino volver al genocidio, volver al senador que de día hace leyes y en la noche ordena con el paramilitar la lista de los que van a asesinar al día siguiente”, insistió Petro.

“Volver hacia atrás, repetir lo que ya vivimos todos y todas, no es sino volver al genocidio, volver al senador que de día hace leyes y en la noche ordena con el paramilitar la lista de los que van a asesinar al día siguiente”, insistió Petro. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Dejó claro: “Volver a una justicia arrodillada al narcotráfico, volver a una política que solo ve su quehacer a través del robo al Estado, de la corrupción, qué vamos a volver a eso, ese es el camino que obviamente tiene errores porque lo comenzamos de cero, de construir un gobierno popular”.

En una nueva alocución desde la Casa de Nariño del pasado 12 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a las movilizaciones como uno de los ejes fundamentales de su gobierno, ya que ha señalado que la población es el termómetro de las transformaciones. - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

Cabe recordar que en una nueva alocución desde la Casa de Nariño del pasado 12 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a las movilizaciones como uno de los ejes fundamentales de su gobierno, ya que ha señalado que la población es el termómetro de las transformaciones.

“Volver a una justicia arrodillada al narcotráfico, volver a una política que solo ve su quehacer a través del robo al Estado, de la corrupción, qué vamos a volver a eso, ese es el camino que obviamente tiene errores porque lo comenzamos de cero, de construir un gobierno popular”, dijo el presidente. - Foto: Presidencia

En su declaración, que sorpresivamente fue corta, reconoció uno de sus máximos temores: fallarles a los millones de personas que fueron a las urnas a votar por él para llegar a la Presidencia de la República.

Sobre las movilizaciones indicó el jefe de Estado: “Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”. - Foto: Presidencia

Sobre las movilizaciones indicó el jefe de Estado: “Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”.

También aseguró en esa declaración: “Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este Gobierno”.

De la misma manera, hizo una especie de balance de los nueve meses de su administración e indicó que recibió con humildad y responsabilidad la tarea de ser el guardián de la democracia. - Foto: guillermo torres-semana

Así mismo, realizó una férrea defensa de sus polémicas reformas sociales, señalado que no son un capricho individual, sino una necesidad histórica, transformaciones que aseguró fueron sus promesas en campaña.

De la misma manera, hizo una especie de balance de los nueve meses de su administración e indicó que recibió con humildad y responsabilidad la tarea de ser el guardián de la democracia.

“Colombia, nuestro país, es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos”, insistió Gustavo Petro.

Gustavo Petro estalló: denunció un plan de golpe de Estado

El presidente de la República no aguantó más y estalló en contra del coronel en retiro John Marulanda, al señalar que incentivar un golpe de Estado es una burla a los 11 millones de personas que fueron a las urnas y votaron por el Pacto Histórico.

La feroz respuesta de Petro se dio por lo que dijo Marulanda, quien aseguró que la manifestación de los veteranos de la Fuerza Pública, de esta semana, donde se tomaron la Plaza de Bolívar protestando contra el Gobierno de Petro, “es la prueba de que Colombia está “siguiendo los pasos de Perú. Las reservas fueron exitosas al lograr defenestrar a un presidente corrupto”, indicó en diálogo con W Radio. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El mandatario colombiano, desde Sucre, en donde adelantó una agenda de trabajo en un evento de la Agencia Nacional de Tierras, no se guardó nada y se despachó contra Marulanda, señalando que con esos llamados a golpes de Estado “lo creen pendejo o bobo”.

Militares retirados se tomaron la Plaza de Bolívar para protestar contra la política de seguridad nacional. - Foto: Guillermo Torres /Semana

De la misma manera, afirmó el presidente que la manera de defenderse de un intento de golpe de Estado es con movilizaciones del pueblo en defensa del voto constitucional que lo llevó a dirigir al país.

“La causa es la paz o vamos a vivir otros 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos”, sostuvo Petro.

“La causa es la paz o vamos a vivir otros 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos”, sostuvo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Agregó en la exposición de su tesis en el evento que se desarrolló este jueves 11 de mayo en Sucre: “La causa es la democracia, no pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay que —qué palabra tan triste— defenestrarlo, darle un golpe de Estado”.

“Como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche”, insistió.

La feroz respuesta de Petro se dio por lo que dijo Marulanda, quien aseguró que la manifestación de los veteranos de la Fuerza Pública, de esta semana, donde se tomaron la Plaza de Bolívar protestando contra el Gobierno de Petro, “es la prueba de que Colombia está “siguiendo los pasos de Perú. Las reservas fueron exitosas al lograr defenestrar a un presidente corrupto”, indicó en diálogo con W Radio.