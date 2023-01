“He solicitado formalmente a la Fiscalía investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso”: Roy Barreras

Las explosivas denuncias del exsenador Gustavo Bolívar sobre la presunta red de trata de personas en el Congreso encendió las alarmas de las autoridades y distintos sectores políticos. El presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los hombres que sostiene diferencias con el líder del Pacto Histórico, dijo que tras conocer las declaraciones del exdirigente, tomó medidas.

“He solicitado formalmente a la Fiscalía investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso, como se afirmó este fin de semana, en qué período y quienes pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora”, escribió Barreras en su cuenta personal de Twitter.

He solicitado formalmente a @FiscaliaCol investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso,como se afirmó este fin de semana,en q periodo y quienes pudieron ser cómplices por acción u ómisión de esa victimización contra la mujer trabajadora — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 10, 2023

Aunque Barreras hizo su declaración este martes 10 de enero, la Fiscalía General de la Nación ya había anunciado la apertura oficial de una investigación para determinar la veracidad de las declaraciones de Bolívar en SEMANA.

Recordemos que el exsenador le dijo a este medio que cuatro mujeres que llegaron hasta su oficina le contaron la dramática situación: obligaban presuntamente a mujeres a sostener relaciones sexuales con miembros del Congreso a cambio de pequeños contratos laborales de hasta tres meses.

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, manifestó el exsenador.

La Fiscalía y la Procuraduría llamarán a declarar a Gustavo Bolívar. - Foto: Mario Inti- SEMANA

“El problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, agregó.

Advirtió Bolívar que los hechos ocurrieron en el Senado y que, hasta el momento, no tiene conocimiento o información de que ocurra lo mismo en la Cámara de Representantes.

“Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba”, advirtió Bolívar.

El tema no es de poca monta y ha llevado a algunos senadores a pedirle públicamente a Bolívar que revele los nombres porque puede terminar estigmatizado el Senado como consecuencia de las actuaciones de dos o tres legisladores.

Sin embargo, será la justicia la que determinará la veracidad de los señalamientos de Bolívar.

Desde Miami, Estados Unidos, el exsenador Gustavo Bolívar prendió la polémica en exclusiva entrevista con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Además de la Fiscalía, la procuradora, Margarita Cabello, también adelantará una investigación disciplinaria para determinar si la trata de personas ocurrió.

“El Ministerio Público llamará a declarar a Bolívar Moreno, que renunció a su curul el pasado 31 de diciembre, para que amplíe su versión sobre la contratación que algunos congresistas estarían haciendo por cortos periodos de tiempo, lo que les permitiría esclavizar sexualmente a quienes vinculaban de esta manera a sus equipos de trabajo y sobre las presuntas mafias de corrupción de la que harían parte legisladores”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

“La Entidad solicitará conocer la versión de los hechos por parte del ahora exsenador, dado que la denuncia involucra a aforados constitucionales, a los que la Procuraduría tiene el deber de vigilar en sus actuaciones para garantizar que cumplan con las funciones consagradas en la carta magna”, concluyó.