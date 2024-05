Henry Acosta, facilitador de las negociaciones en La Habana, revela las verdaderas intenciones que tiene el ELN en Colombia

Recientemente el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron la firma del primer gran acuerdo que permitirá la participación de la sociedad civil en dichos diálogos. Por ahora, no está claro cómo será la implementación y cuánto tiempo podría tardar esa consulta con todos los sectores por lo que no está claro cómo se ejecutará dicho pacto.

La reunión se dio en Medellín y fue antes de que iniciaran la negociación en Quito (Ecuador) durante el gobierno de Santos. “ Hablamos durante seis horas y me dijeron que ellos estaban pensando en la toma del poder y, una vez tomado el poder, quieren convertir a Colombia en un país socialista . Les dije que países socialistas no habrá más en el mundo y que se olvidaran de eso, y les conté lo que decía Alfonso Cano sobre el capitalismo con economía de bienestar. Y el otro tema del que hablamos es que ellos quieren meter al pueblo al diálogo, entonces, les dije que su diálogo iba a durar 100 años. Y si usted mira la agenda que están trabajando en este momento, verá que todo gira alrededor de la participación popular”, dijo Acosta.

“Sí, nos reunimos por 25 minutos y me dijo que le diera opiniones sobre cómo debían tratarse los grupos ilegales. Le dije que empezara con la Segunda Marquetalia, que tenía un objetivo político, que no empezara con todos, y que cuando tuviera avances buscara otro frente de diálogo. No le recomendé acercarse al Clan del Golfo y le dije que no conocía a la gente de Iván Mordisco. Le dije que no hiciera los diálogos en Colombia ni en un país limítrofe y que fuera lejos para evitar interferencias y declaraciones sin necesidad, porque se convierte en un huevo roto que no lo arregla nadie”.