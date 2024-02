“Herencia nefasta”: Carlos Antonio Vélez habla de la inseguridad en Bogotá; envía un mensaje a Carlos Fernando Galán

“Somos conscientes de que no podemos esperar y estamos actuando desde el primer día. ¿Qué resultados tenemos? Hemos logrado reducir el homicidio en 13 por ciento, en comparación con los primeros 50 días de 2023. Es un resultado importante. Hemos logrado disminuir, por ejemplo, el hurto a personas, pero hemos visto una nueva modalidad más frecuente de hurto en ciertas zonas comerciales. Uno ve que la alerta de los comercios, cuando ocurre el delito, es a las empresas de vigilancia privada. Eso está bien, pero si no alertan inmediatamente a la Policía, no habrá una reacción inmediata. Tenemos que articular mejor eso. Hay que luchar para que estos hechos de los últimos días no se repitan. Encontramos situaciones muy complejas. Estamos trabajando para resolverlas. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero sabemos que se requieren resultados rápido”, indicó y agregó.