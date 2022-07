“Ilegítima e ilegal”: Humberto de la Calle se despacha contra Asamblea del partido Verde Oxígeno que lo expulsó

Humberto de la Calle y Daniel Carvalho dejaron por escrito una dura constancia contra la Asamblea General del Partido Verde que decidió su expulsión.

“En nuestra calidad de únicos congresistas del Partido Verde Oxígeno queremos dejar constancia que la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo hoy, 16 de julio de 2022, carece de toda legitimidad y legalidad por los siguientes hechos:

I. La Asamblea General Extraordinaria del Partido Verde Oxígeno se convocó violando el derecho al debido proceso y los mismos estatutos del partido, según los cuales, en su artículo 18 numeral 8, es deber de la Dirección Nacional convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del partido con tres (3) meses de anticipación. Esta Asamblea fue convocada el 29 de junio del presente año para el 7 de julio y luego modificada para el 16 de julio, incumpliendo el tiempo establecido en los estatutos del partido y el principio de publicidad, parte esencial del Estado Social de Derecho.

II. Del 29 de junio del presente año, fecha en la que se convocó inicialmente la Asamblea General Extraordinaria del Partido Verde Oxígeno, el orden del día fue convocado en tres (3) ocasiones de forma unilateral por la señora Sandra Pulido, quien actúa de forma ilegítima y presuntamente ilegal como directora nacional del partido, sin mayores explicaciones al respecto. Además, en el último orden del día, enviado ayer 15 de julio, se incluyó la aprobación del “Plan de Acción” del partido, sin enviarlo o presentarlo previamente. Ante esto, solicitamos formalmente modificar el orden del día; sin embargo, nuestra proposición no fue puesta a consideración de la Asamblea General.

III. Aunque solicitamos formalmente que se nos aclarara quiénes eran los 40 militantes del partido participando en la Asamblea General, no lo hicieron. También solicitamos que nos informaran por qué no fueron incluidos más de 40 militantes acreditados entre 1998 y 2002, así como más de 30 militantes acreditados en 2022, que incluso fueron avalados para ser candidatos al Congreso en representación del partido. Denunciamos que, según Ingrid Betancourt, estas personas no fueron convocadas a la Asamblea General porque, aunque sean militantes, son traidores del partido para ella.

IV. Las decisiones de la Asamblea General Extraordinaria no cumplen con los principios mínimos de la democracia, y contravienen el espíritu claro del artículo 107 de la Constitución Política. Ninguna de las decisiones fue puesta a consideración de los participantes en la Asamblea General sea de forma nominal o secreta, simplemente se asumió como última palabra lo declarado por Ingrid Betancourt.

V. Presentamos recusación contra Sandra Pulido por sus actuaciones irregulares en calidad de directora nacional, pues según la Resolución 8805 del 1.° de diciembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral, es Ingrid Betancourt la directora nacional del partido y Juan Carlos Lecompte el director nacional suplente del partido. Conforme a los Estatutos Vigentes del partido Verde Oxígeno, en su artículo 16 se establece que la directora nacional del partido Verde Oxígeno será elegida por la Asamblea General durante sus sesiones ordinarias.

En lo que va corrido del año, no se ha realizado ninguna Asamblea General ordinaria del partido Verde Oxígeno en la que se hubiese podido realizar una nueva elección para el cargo de directora nacional, por lo que las actuaciones de la señora Sandra Pulido en calidad de directora nacional del partido Verde Oxígeno carecen de toda legalidad y legitimidad. También presentamos recusación contra Ximena Echavarría por sus actuaciones irregulares como veedora del partido, pues según la Resolución 8805 del 1.° de diciembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral, el veedor del partido es Luis Enrique Cuervo, así como el Consejo Ético está compuesto por Cecilia Rodríguez, Guillermo Martínez y Adolfo Bula, quienes a la fecha no han sido modificados por la Asamblea General del partido. Conforme con los estatutos vigentes del partido en su artículo 25, el Consejo Ético tiene dentro de sus funciones designar al veedor del partido. En lo que va corrido del año, no se ha realizado ninguna sesión del Consejo Ético del partido Verde Oxígeno en la que se hubiese podido realizar una nueva designación de veedor del partido, por lo que las actuaciones de la señora Ximena Echavarría en condición de veedora carecen de toda legalidad y legitimidad.

Denunciamos que a esta recusación no se le dio el trámite correspondiente según los estatutos, al Código de Ética del partido y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 130 y siguientes) o en el Código General del Proceso (art. 140), aplicables en ausencia de norma expresa (art. 8, ley 153 de 1887).

VI. En la Asamblea General desconocen los Estatutos del partido y las facultades que tenemos como integrantes del Comité Congresional. Según el artículo 22 de estos, son funciones exclusivas del Comité Congresional definir, por votación, la posición política de la bancada del partido en el Congreso, así como preparar los proyectos de Reforma a los Estatutos del Partido y presentarlos a la Asamblea General. En cuanto a la declaración política, según la Ley 1909 de 2018 en su artículo 6, las organizaciones políticas deberán ser de oposición, independientes o de gobierno; además, según el artículo 8 la declaración política o su modificación se adoptará de conformidad con lo establecido en sus estatutos. Por su parte, los estatutos del partido en su artículo 22 numeral 2 establecen que la función de definir la posición política del partido es una decisión de competencia privativa del Comité Congresional de dicha organización. Ahora, en cuanto a un intento de reforma a los estatutos, de acuerdo con el artículo 20 de estos, es el Comité Congresional quien se encarga de preparar los proyectos de reforma a los estatutos del movimiento y presentarlos ante la Asamblea General.

Ante la falta de garantías por parte de las directivas del partido Verde Oxígeno y el intento por parte de 40 personas, certificadas como militantes, de desconocer la voluntad casi 250.000 colombianos y colombianas que nos acompañaron con su voto en las elecciones al Congreso, hemos decidido retirarnos de la Asamblea y desconocer sus decisiones por ilegítimas e ilegales. Además, nos reafirmamos en nuestra declaración política de independencia en el Congreso de la República”.

La polémica Asamblea y la expulsión de los dos congresistas

Tal y como estaba previsto, Verde Oxígeno, el partido que fundó Ingrid Betancourt, realizó este sábado 16 de julio una asamblea donde intentó definir si la colectividad se declara en independencia u oposición frente al gobierno de Gustavo Petro.

Cabe recordar que el senador electo Humberto de la Calle y el congresista Daniel Carvalho se adelantaron a la decisión y anunciaron la independencia sin consultarle al grueso del partido, una postura que generó un terremoto interno porque la colombo-francesa y el grueso de la casa política han hablado de oposición a Petro.

De la Calle y Carvalho aparecieron en la teleconferencia por Zoom de la asamblea, pese a que durante la semana instauraron una tutela donde le pidieron a la justicia que se invalidara la decisión que allí se tomara. Es más, pidieron que no se realizara el encuentro este sábado.

SEMANA conoció que el ambiente ha sido caldeado. Ingrid Betancourt le contó a esta revista que el senador y el congresista del partido “llegaron a sabotear todo. Impugnaron a todo el mundo, rechazaron todo. Ni siquiera querían que se aprobara el orden del día. Tenían un guion preestablecido de vamos a impugnar, no reconocemos la legitimidad de esta asamblea”.

Por esto, surgió la propuesta de expulsar a Humberto de la Calle y al congresista Carvalho, una estrategia decorosa que les permitiría a ambos no estar cobijados bajo la sombrilla de Verde Oxígeno y seguir con sus curules en el Congreso. Después de varias intervenciones decidieron mayoritariamente aprobar la expulsión. Al menos 40 integrantes respaldaron la decisión.

Eso significa que el partido sacrificó la posibilidad de tener representación en el Congreso, pero los liberó, como lo pidió Sergio Fajardo, dijo Ingrid Betancourt.

El escenario es similar al ocurrido con los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes fueron expulsados del partido de La U y siguieron en el Congreso y luego se movieron hacia el Pacto Histórico sin terminar inhabilitados.

Aunque, al parecer, De la Calle y Carvalho buscaban la escisión del partido, Ingrid Betancourt no estaba de acuerdo. “Eso sería amañar el espíritu de la ley. Una cosa es que se escinda el partido como el Polo Democrático cuando la mitad de sus miembros decidieron irse después de trabajar juntos y construir partido. Acá son dos personas que nunca han militado en esta casa política y que quieren que les regalemos una personería jurídica en un talego de chitos”, dijo.

Lo que sucede hoy con el @VerdeOxigenoCol es que no hay democracia interna y se desconocen nuestras facultades con @davalho, como congresistas electos del partido. pic.twitter.com/FYwxnX5C5v — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 15, 2022

La asamblea empezó a las 11:00 de la mañana y se extendió hasta las 3:30 de la tarde. Sin embargo, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes también tienen sus argumentos, no estuvieron al final del encuentro virtual.