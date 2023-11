Impactante: Susana ‘Boreal’, la congresista petrista que irá a juicio en la Procuraduría por maltrato laboral, pedía prestadas hasta las medias y una vez usó unos zapatos y los devolvió sin plantillas

Laura Matyas es actualmente la principal testigo en contra de Susana ‘Boreal’. La joven trabajó con la congresista del Pacto Histórico y se fue porque ya no podía más con las condiciones laborales de su cargo en el Congreso. Entró a esa Unidad de Trabajo Legislativo el 22 de julio de 2022 y aguantó solo hasta el 28 de septiembre del mismo año. Su labor era encargarse de las comunicaciones del equipo de la polémica parlamentaria del Pacto Histórico.

La llegada de su pareja sentimental al equipo causó polémica, pues era el que más ganaba, con un salario de nueve millones de pesos, pese a que no es profesional y carece de la experiencia laboral requerida para ocupar dicho cargo.

Narró que los ponían a trabajar en horarios absurdos y que como la congresista “casi no come”, a veces “no dejaban a los miembros del equipo salir a almorzar”.

La congresista pretendía, según ella, que estuvieran disponibles 24/7 y cuando no contestaban, les comenzaba a preguntar qué hacían y por qué no estaban firmes.

En los chats que le enviaba a la congresista, la exfuncionaria se quejaba de las diferencias salariales del equipo y de cómo en su caso le habían prometido una cosa y dado otra. “ Lau, con todo respeto, yo no tengo que discutir o socializar cuánto les voy a pagar a los demás. Yo soy la que decide. Podemos discutir lo que te pago a ti, no lo que le pago a otro miembro del equipo”, le responde la congresista.

En otros chats, la joven le pide a su jefe que le devuelva la ropa que le prestó, sin recibir ninguna respuesta. “Linda mañana me podrías llevar los pañuelitos morados si los tienes a mano? Y las medias y los zapatos. Porfish”, le dice.

Pasan los días, y la congresista nada que le devuelve su ropa. Laura insiste: “Hola, porfa, si puedes llevar mis cosas esta semana a la oficina, te agradecería. Son mis pañuelos morados, tenis blancos y medias de puntos. No recuerdo si hay algo más”. Pero pasan más de ocho días y ella no le contesta nada. Cuando le habla, se refiere a temas de trabajo y del préstamo no dice nada.