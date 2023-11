Susana Boreal: el maltrato laboral, el contrato de su novio, el consumo de marihuana; los escándalos de la ahora investigada representante

Testimonios conocidos por SEMANA de personas cercanas a la campaña revelan delicadas denuncias de supuesto maltrato laboral, que su candidatura no estuvo respaldada por los artistas y que llegó allí pasando por encima de los demás. Además, el verdadero poder detrás de ella sería Guzmán.

Esto no pasó por alto para la Procuraduría que acaba de abrir investigación con Susana Boreal y su afortunado novio que, sin experiencia, entró a ganar 9 millones en su Unidad de Trabajo Legislativo.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, la congresista y su pareja sentimental posiblemente incurrieron en conductas con las que pudieron causar ofensas y perjuicios a miembros de su grupo de trabajo al descalificar sus labores, ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvía”, advierten desde la Procuraduría.

Acuerdos de palabra

Cuando confirmó que sería candidata, el equipo se amplió a unas 15 personas. Les prometieron un salario de 3 millones de pesos a los líderes, y a los demás, 1,3 millones mensuales. El acuerdo fue de palabra, pero nunca se cumplió y una vez Boreal llegó al Congreso nada cambió, quienes estaban en territorio no recibieron salario.

Boreal reconoció, en medio del escándalo, que varios de ellos vivieron en su casa. Las víctimas contaron que fue así, pero que se trataba de la sede de campaña, donde solo tenían su cama. Según los testimonios, faltaba la comida y en ocasiones hasta los elementos de aseo. En dos oportunidades llegaron a cortar los servicios. Incluso, denuncian, un día ella comió en frente de ellos cuando no habían almorzado.

¿Cómo surgió Boreal?

Las inconformidades en contra de la congresista no comenzaron con los maltratos en la campaña. Según dijeron, Susana se aprovechó de varias situaciones para llegar a donde está. Ganó reconocimiento el 5 de mayo de 2021, en medio del paro nacional, al dirigir una orquesta de cientos de personas en el parque de los Deseos en Medellín.

Quienes estuvieron allí afirman que ella resultó con la batuta por cosas del azar, no esperaban que ese papel terminara siendo tan protagonista. Dicen que, si supieran las repercusiones que tendría esa designación, nunca se lo hubieran dado.

Los músicos dicen que no se sienten representados por Susana Boreal. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Reclaman que ella se aprovechó de su figura y dejó de lado las peticiones de los músicos. Aseguran que no se sienten representados por ella. Su novio ayudó a impulsar su figura a través del medio La Direkta, del cual era periodista. Ante los escándalos, el medio sacó un comunicado apartándose de Guzmán y rechazando esos hechos.

Boreal no se graduó de su carrera profesional, aunque se describe como “directora de orquesta” de la Udea. El hecho fue confirmado por Yela, quien contó que entre sus funciones tuvo que pedir la cancelación del semestre para que ella pudiera dedicarse a la campaña. Hoy Boreal no tiene la mejor relación con los músicos de Antioquia.

“¿Dónde estarán aquellos que defendían a la que representaría a todos los músicos jóvenes del país? Las graves acusaciones en su contra son la evidencia de que no importa cómo se llegue al poder si eso implica pasar por encima de los que fueron sus compañeros de trabajo y amigos. No me representa”, aseguró uno de ellos.