Susana Boreal incluyó a su pareja en la UTL con salario de $ 9 millones sin ser profesional y le destapan denuncias por maltrato

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño (Susana Boreal), no está pasando por un buen momento. En el mismo día que reveló su gusto por fumar marihuana diariamente, le han ido estallando otros escándalos por redes sociales.

El abogado Daniel Briceño hizo una denuncia en su cuenta de Twitter que ha puesto en el ojo del huracán a la joven congresista que llegó al Congreso por cuenta de integrar la lista cerrada del Pacto Histórico.

Briceño reveló la lista de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que trabajan con Boreal y evidenció que uno de ellos gana una millonaria suma de dinero, al parecer, sin ser profesional y con una experiencia laboral que puso en duda.

“La Representante Susana Boreal le paga 9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como asesor en su UTL, quien solo acreditó cinco semestres de ciencia política y tres años de experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular”.

Agregó: “El señor Christhian David Guzmán es la persona que más gana en la UTL de la representante Susana Boreal. En la hoja de vida de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral”, dijo el abogado.

La Representante Susana Boreal le paga $9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como Asesor en su UTL quien solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular.



Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/uZmPgWnH2z — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 23, 2023

Según Briceño, el 7 de julio de 2022, el entonces senador Gustavo Bolívar expidió una certificación laboral en la que le acredita más de tres años de experiencia laboral a Guzmán como su asesor político entre el 5 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019.

“Además de esa extraña certificación, encontramos que Christhian Guzmán solo se afilió al sistema de seguridad social hasta junio de 2019 (mes en el que acabó el supuesto contrato con Gustavo Bolívar) como UPC adicional y solo fue cotizante hasta que entró al Congreso en 2022. Lo anterior nos lleva a dos caminos: Christhian Guzmán no trabajó con Gustavo Bolívar y le falsificaron la certificación laboral o sí trabajó con Gustavo Bolívar, pero nunca cumplió con la obligación de exigir cotizar a seguridad social”, reiteró Briceño.

El asunto ha generado bastante polémica en las redes sociales, ya que Guzmán no tendría ni los estudios ni la experiencia para estar recibiendo de salario más de 9.000.000 de pesos y también se revelaron imágenes en las que se afirma que es la pareja sentimental de la congresista.

En redes sociales han publicado imágenes de la congresista Susana Boreal donde afirman que Guzmán es su pareja sentimental. - Foto: Juan José Yela

En todo caso, por lo menos hasta enero de 2023, Guzmán figura como integrante de la UTL de Boreal con el cargo de asesor que tiene derecho a ocho salarios mínimos mensuales de salario.

Por ahora, ni Boreal ni Gustavo Bolívar han respondido a esta denuncia del abogado que ha generado controversia.

Susana Gómez 'Boreal', representante a la Cámara por Antioquia. Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal - Foto: Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal

Denuncias de personas que trabajaron con Boreal

A raíz de las revelaciones que hizo sobre la marihuana y la denuncia de Briceño, las redes sociales han servido para conocer denuncias sobre posibles actuaciones de Boreal con los colaboradores que ha tenido en los últimos meses y en las campañas al Congreso y presidencial.

Juan José Yala, quien dice haber trabajado con Boreal y en la campaña del Pacto Histórico, asegura fue objeto de maltratos psicológicos. “Trabajé en la campaña de la ahora representante desde septiembre de 2021 hasta más o menos marzo de 2022. Se nos prometió una oportunidad de que jóvenes tuvieran voz y pudieran realizar cambios, pero las visitas a los territorios se centraban en sonreír y hacer promesas falsas”.

Después de mucho tiempo de hacer silencio vengo a exponer lo que fue trabajar en la campaña del @PactoCol en el equipo de @SusanaBoreal, animado por testimonios de mis excompañeros y lo expuesto por @Danielbricen. Una campaña llena de precarización y maltratos psicológicos.



👇🧵 pic.twitter.com/M19b8GjxjJ — Juan Jose Yela (@JuanJoseYela) February 23, 2023

Indicó que “durante la campaña se nos prometió a muchos un pago, por mi parte tuve que renunciar a un trabajo y a mi semestre en la @UdeA para cumplir mi rol de secretario de campaña y asistente personal. Me pagaron 100 mil semanales hasta diciembre, cantidad por la que se me humillaba”.

Yela asegura que en la recta final de la campaña se les prometió un pago de 3.000.000 ede pesos por trabajar de enero a marzo de 2022, pero Boreal y su pareja respondieron afirmando que no había dinero.

En la recta final, después de inscribir candidatos en noviembre, se nos prometió un pago de tres millones de pesos por trabajar desde enero a marzo, pago al que Susana y Christhian siempre evitaron responder. Nos decían que no había dinero, que esa promesa era solo si se podía y ya.

Susana Boreal llegó al Congreso de la República el 20 de julio de 2022. - Foto: Juan José Yela

“Cuando comencé a tener diferencias con ellos se me empezó a tratar mal por mi salud mental, trataron de forzarme a ir al psicólogo, tuve que meterme en una deuda enorme porque dejaron de pagarme de la nada, entré en diferentes crisis, empecé a publicar cosas, y ahí empezó lo peor”.

Agregó: “Hoy me sigo recuperando, tanto de mi salud mental, física y financiera. Trabajo en un call center y con cada día más reportes negativos a datacredito, pues cuando me endeudé lo hice bajo la premisa de que iba a trabajar con ellos en la UTL, todos fuimos herramientas desechables”.

Susana Boreal en campaña del Pacto Histórico. - Foto: Juan José Yela

Laura Matysásová tambén usó sus redes sociales para denunciar que trabajó en la UTL de Boreal y que fue maltratada, por lo que decidió renunciar. Según relató, la “usaron y la maltrataron”. “Sufrí y mi salud mental se deterioró”.

También pasé por la UTL. Sufrí y mi salud mental se deterioró. Me maltrataron y también a mis colegas, aunque no todos quieran hablar públicamente, y están en su derecho. — Laura Matyášová (@LauraMatyas) February 24, 2023

Otra persona que en Twitter se identifica como @Elnegropress publicó un video para decir que “el día de hoy tomo la fuerza para contarles mi historia en el equipo de @SusanaBoreal contratistas del gobierno actual, hago esto porque me siento utilizado, burlado y esto no puede pasar en el gobierno del cambio”.

#Denuncia pública



El día de hoy tomó la fuerza para contarles mi historia en el equipo de @SusanaBoreal contristas del gobierno actual,hago esto porque me siente utilizado, burlado y esto no puede pasar en el gobierno del cambio.



🧵 #1 @petrogustavo pic.twitter.com/mWRPni1Qdh — Elnegro (@Elnegropress) February 23, 2023

Son dos videos en los que afirma que trabajó con Boreal y que renunció por diversos motivos, pero el más importante fue porque nunca le pagaron. “Se burló de mí y eso me dolió”, dijo.

El común denominador de los denunciantes es que al conocer los salarios de los integrantes de la UTL de Boreal se dieron cuenta de que los engañaron y que ella no representa las posturas del Pacto Histórico para lograr un cambio en Colombia, como se prometió en campaña.

Este jueves 23 de febrero, antes de conocer estas denuncias, la congresista fijó su postura sobre la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia y confesó que consume marihuana todos los días.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”.

susana boreal - Foto: Instagram @susanaboreal

Agregó que “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

La congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.