El Centro Democrático pidió que el Comité de Ética del Congreso investigue a Susana Boreal

A la congresista del Pacto Histórico, Susana Gómez ‘Boreal’, no le salió bien su confesión sobre el consumo de marihuana en medio de una audiencia pública sobre regulación del cannabis en Colombia este jueves 23 de febrero. “No me da miedo decirlo”, dijo sin asomo de duda.

“Soy consumidora bastante regular, de hecho todos los días, me encanta. Ni me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. La transformación que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, dijo.

La oposición no le perdonó la confesión. El Centro Democrático, el partido opuesto al gobierno del presidente Gustavo Petro, reaccionó.

Al menos, el congresista Juan Espinal, compañero de Boreal en la Cámara de Representantes, le pidió a la Comisión de Ética del Congreso que investigue a la legisladora. Lo hizo a través de una carta que hizo pública y dirigida a Andrés Guillermo Montes, el director de la Comisión de Ética y Estatuto de la Cámara de Representantes.

Susana Boreal es reconocida por sus metidas de pata en el Congreso. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Me dirijo a Usted con el fin de exponer mi preocupación por las declaraciones entregadas este 23 de febrero por la representante Susana Gómez en una audiencia pública sobre legalización del cannabis”, escribió en su misiva.

El antioqueño dijo que, como miembro de la Comisión de Ética, considera que “se puede estar incurriendo en la conducta sancionable establecida en el numeral d, de la Ley 1828 de 2017″.

Agregó que la conducta adoptada por la Representante no está a la altura de la dignidad que ostenta y transgrede los principios éticos y disciplinarios que rigen a las personas que ocupan cargos públicos y de elección popular”.

Susana Boreal llegó al Congreso de la República el 20 de julio de 2022. - Foto: Juan José Yela

Ante ese escenario, Juan Espinal solicitó a la mesa directiva iniciar una acción ética y disciplinaria de oficio “con el fin de que el instructor ponente designado esclarezca si la representante Susana Gómez está infringiendo el Estatuto del Congresista y si es necesario aplicar alguna sanción”.

Además del chaparrón por su confesión, el abogado Daniel Briceño hizo una denuncia en su cuenta de Twitter este viernes 24 de febrero, que ha puesto en el ojo del huracán a la joven congresista que llegó al Congreso a través de la lista cerrada del Pacto Histórico.

Briceño reveló la lista de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que trabajan con Boreal y evidenció que uno de ellos gana una millonaria suma de dinero, al parecer, sin ser profesional y con una experiencia laboral que puso en duda.

La confesión de Susana Boreal le ha generado más de una crítica. - Foto: Cuenta de Instagram @susanaboreal / Anderson Castaño y Daniel Cardona

“La Representante Susana Boreal le paga 9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como asesor en su UTL, quien solo acreditó cinco semestres de ciencia política y tres años de experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular”.

Agregó: “El señor Christhian David Guzmán es la persona que más gana en la UTL de la representante Susana Boreal. En la hoja de vida de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral”, dijo el abogado.

Según Briceño, el 7 de julio de 2022, el entonces senador Gustavo Bolívar expidió una certificación laboral en la que le acredita más de tres años de experiencia laboral a Guzmán como su asesor político entre el 5 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019.

Susana Gómez “Boreal” también es recordada porque desconoció en su momento cuántos departamentos tiene Colombia.