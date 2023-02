Impuesto predial: propietarios en Bogotá y Cundinamarca pagarían mucho más y los recursos se destinarían a TransMilenio

En un año en el que la alta inflación está afectando al bolsillo de todos los colombianos, reduciendo aún más el poder adquisitivo que ya venía bastante golpeado desde el año anterior, las familias en Bogotá y Cundinamarca podrían sufrir un nuevo golpe a sus finanzas ante la posibilidad de que en el futuro se les incremente considerablemente el valor que pagan de impuesto predial por cada una de sus propiedades.

Resulta que el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el Congreso de la República, dentro de su articulado autoriza a los municipios y a las áreas o regiones metropolitanas, como la que se creó recientemente entre Bogotá y Cundinamarca, para establecer una sobretasa en el impuesto predial unificado.

El objetivo de que la región metropolitana pueda establecer esta sobretasa al impuesto predial es recaudar recursos para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público, que para el caso actual de la región de Bogotá - Cundinamarca, sería para TransMilenio, mientras se construyen los regiotram y las líneas de metro.

El artículo 139 del proyecto de ley permitiría dirigir estos recursos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria de la ciudad:

“Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos, las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el proyecto de ley.

El concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical, Rolando González, prendió las alarmas frente a esta propuesta del Plan de Desarrollo. De acuerdo con el cabildante, de llegar aprobarse este artículo, se verían afectados más de 2.740.000 predios, de los cuales el 88 % es de uso residencial;

“Con esta sobretasa, estaríamos golpeando el bolsillo de 1.500.000 hogares ubicados en los estratos 2 y 3, es decir, a las clases medias y bajas, que representa el 62 % del total de inmuebles residenciales en la ciudad”, señaló González.

El concejal señala que “esta propuesta carece de rigor técnico, no está soportada en las bases del Plan, adicional a eso no tiene en cuenta la capacidad de pago de los bogotanos, es por eso que hacemos un llamado al Congreso de La República para que no le metan mano al predial, afectando el bolsillo de los ciudadanos”.

El cabildante explicó que el impuesto predial es uno de los tributos que más lesiona la capacidad de pago de los bogotanos, quienes cada año se ven afectados por los incrementos paulatinos de los avalúos, incluso en el año 2022, no se alcanzó la meta de recaudo, proyectada en 3.83 billones de pesos.

Ahora, si bien el proyecto no establece el porcentaje de esta sobretasa, o qué propietarios pagarían la misma, González dejó claro que un punto de sobretasa que se ponga sobre el impuesto implica un pago adicional de 20 mil millones para los sectores residenciales y de 13 mil millones para el sector comercial.

Estas son las facultades extraordinarias que tendría Petro con el Plan de Desarrollo

Luego de haber presentado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) al Congreso, varios líderes de la oposición han hecho distintos cuestionamientos por las facultades extraordinarias que se le darían al presidente Gustavo Petro.

Se trata de unas condiciones que le permiten al mandatario, durante seis meses, tomar decisiones sin necesidad de consultarlas o tramitarlas por el Congreso, aunque tiene algunas restricciones como que no podrá hacerlo en casos de ley estatutaria o creación de impuestos. Posteriormente, el Congreso podrá revisar esas decisiones.

Es una figura que ya han utilizado sus antecesores, sin embargo, en la oposición hay alerta porque consideran que las 14 facultades que pide el mandatario serían para puntos claves o que podrían generar un riesgo para las decisiones democráticas.

Una de ellas es que pueda revisar, durante ese periodo, las condiciones de los indígenas recluidos de la libertad. Asimismo, hay otro artículo en el texto en el que habla de varias facultades extraordinarias en las entidades del Estado.

Por ejemplo, menciona que podría: fusionar las entidades de la rama Ejecutiva a su criterio, determinar la vinculación de las entidades públicas, modificar sus objetivos y funciones, realizar modificaciones presupuestales a los gastos que se le asignen, escindir o suprimir alguna de esas entidades, determinar los objetivos de los fondos que se creen, realizar las modificaciones necesarias para gastos de funcionamiento, cambiar la normativa vigente para “implementar políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular”, y determinar la planta de personal que requiere cada entidad, aunque aclara que, si hay supresión de cargos, serán reasignados.

En el caso de sustancias psicoactivas, también se le darían facultades a Petro para regular los usos alternativos de la planta de hoja de coca, de cannabis y de otras sustancias de este tipo con “fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas”.

Otra de las facultades que tendría el mandatario sería crear un sistema de transferencias o subsidios de dinero para ayudar a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de riesgos sociales, económicos o desastres naturales. También podría modificar el programa Jóvenes en Acción para incluirlo en este fondo de ayudas único.