Ingrid Betancourt cree que Nicolás Petro no podía reunirse con su padre: “Siguen delinquiendo frente a todos”

Debate | Nicolás Petro tiene prohibido reunirse con involucrados en escándalo que rodea la campaña: ¿qué pasa con la visita de su papá, el presidente?

Frente a esta discusión, el abogado Francisco Bernate aseguró tajantemente que en este caso no se presenta ningún inconveniente, ya que el presidente Gustavo Petro, como tal, no está siendo investigado por estos hechos.

“La prohibición que se impone es la de no tener contacto con personas que aparecen dentro de la investigación. En este caso, en concreto, el presidente Petro no está dentro de los investigados, por lo que no se tiene esa limitación. Por ello no hay inconveniente”, precisó el jurista, quien es, además, presidente del Colegio de Abogados Penalista de Colombia.