Ingrid Betancourt dice que ausencias de Petro estarían relacionadas con el momento en que lo encontró sumido en la depresión: “El Congreso debe exigirle un examen médico”

I.B.: No. El dolor de estómago, el mal clima, no saben qué más mentiras inventar. Se les acabó el repertorio de mentiras para poder justificar las ausencias y desplantes de Gustavo Petro. Ya no tienen qué más inventar. No saben si decir que lo que tiene es un dolor de cabeza, que le dolió el estómago, que el pie, que se lastimó con una mesa (...) El asunto ya se vuelve grotesco.