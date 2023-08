“Se menciona en los pasillos”: ¿Qué hay detrás de los constantes incumplimientos del presidente Petro?

Como en otras oportunidades, una vez más es notoria la ausencia del presidente de la República Gustavo Petro. Esto genera diferentes posturas, pues no hay una explicación como tal de por qué el mandatario no aparece, pese a sus responsabilidades con la agenda que le corresponde.

Lo primero que señaló el senador y opositor del gobierno Petro es la preocupación que tiene no solo él, sino “los colombianos y personas, incluso, que trabajan en el Gobierno, porque esto no se puede normalizar”.

“Nadie sabe qué pasa con el presidente Petro. (...) Preocupa que el jefe de Estado, el mandatario, el presidente, el que tiene las riendas del país en todo sentido, quizá esté atravesando un tema grave y los colombianos no lo sepamos ”, manifestó el senador.

El presidente Gustavo Petro no estuvo en la foto oficial, faltó a varios eventos y ahora retrasa su regreso desde Brasil por “tormenta”

Ante esto, el senador de la Alianza Verde dijo en Vicky en Semana que “recordemos que en uno de los audios revelados por Revista SEMANA en los que habla Benedetti, toca el tema de una adicción propia y compara que, así como lo critican a él, no hablan del otro señor [Gustavo Petro]. Yo la pregunta que hago, no tengo confirmación, si tuviese confirmación ya estaría elevando una alerta, pero la pregunta que hago es: ¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la República que no le permite estar físicamente, al 100 %, para responderle al país?”, cuestionó Hernández.