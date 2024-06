Ingrid Betancourt dice que el problema no son los ministros que salgan del Gobierno sino quienes lleguen:“Quien entre, se desprestigia”

La colombo- francesa dijo que el problema no es cuáles ministros sacará el primer mandatario, sino quiénes los reemplazarán.

“Tendría que sacar a todos sus ministros, pero la pregunta más interesante es quiénes pondría en el Gobierno porque el tema es cómo salvar a Colombia. El problema es que la gente buena que podría ayudar a sacar a Colombia adelante no quiere meterse en un gobierno tan enredado en corrupción”, dijo.

“No hay uno solo que se salve. El problema es quién llega para hacer algo mejor que peor. Los cambios que hemos visto con Petro no han sido los mejores. Hemos ido como el cangrejo”, añadió.

Actualmente, “estamos muy mal, hay funcionarios cuestionados, corruptos, sin credibilidad, sin estatura, no tienen horizonte, no tienen una visión de país, no tienen un proyecto para su cartera. Gravísimo. El país está a la deriva”, reflexionó.