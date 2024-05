Ingrid Betancourt pide que Comisión de Acusación separe a Manzur de investigaciones sobre Petro tras denuncias de Olmedo López

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt no fue ajena a la explosiva declaración que le entregó a SEMANA el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sobre corrupción en el Gobierno Nacional.

“Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe; y, precisamente, cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones”, agregó López.

“Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, remató el exdirector de la UNGRD.