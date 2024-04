“Intervención es igual a expropiación”: Germán Vargas Lleras reacciona a medidas del Gobierno Petro contra tres EPS

“Intervención es liquidación. Intervención es igual a expropiación. No hay un solo ejemplo de una EPS que haya sido intervenida y que haya salido adelante. Todas terminan en liquidación. Es la regla general”, dijo.

Vargas Lleras dice que Gobierno Petro convocaría Constituyente por decreto de emergencia, “están trabajando en eso”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró este jueves 11 de abril que cree que el gobierno del presidente Gustavo Petro está pensando en no respetar la Constitución y convocar la Constituyente.

Por eso, el excandidato presidencial aseguró que “creo que lo que está pensando el gobierno de Gustavo Petro es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia Constituyente”.

“Todos los ministros que han llegado son pro-EPS (…) ¿Quiénes son responsables? ¿Nosotros que acabamos de llegar? Yo siempre he creído en un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos, hoy deberíamos ir nuevamente a unas elecciones para ver si la reforma a la salud, laboral, pensional, por las que votaron los colombianos en los pasados comicios, se hacen o no se hacen. Cualquiera que sea, no tenemos problema”, dijo Jaramillo.