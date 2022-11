“Iván Márquez se reclama rebelde político”, dice el senador Iván Cepeda, quien defiende una “negociación política” con el exjefe de las Farc

SEMANA (S.): La sola posibilidad de que el disidente de las Farc Iván Márquez pueda negociar con el Estado generó una ola de indignación. ¿Qué opina de esto?

IVÁN CEPEDA (I.C.): Considero que fue así porque se ha hecho un gran esfuerzo para sacar adelante el acuerdo de paz y por supuesto la salida de Iván Márquez, no solamente su retiro del proceso, sino que se haya rearmado, causó en su momento gran indignación. Y claro, obviamente, volver a intentar su reincorporación, entiendo que suscite estas discusiones, pero, dicho esto, si se impusiera la idea de que no es posible hablar con quienes han tenido esa situación, sencillamente sería imposible adelantar cualquier proceso de paz en Colombia.

S.: ¿Y por qué?

I.C.: Porque una gran parte de los integrantes de las organizaciones, bien sean de carácter político o aquellas que están ligadas a las economías ilícitas exclusivamente, han estado en diversas organizaciones y se han integrado a procesos de paz y luego los han abandonado, incluso en casos muy simulares al de Márquez.

Acaba de aprobarse en ambas cámaras la conciliación de la ley de Paz Total. Se trata de la más sólida e incluyente política de Estado en esta materia aprobada hasta hoy en el país que tiene los instrumentos indispensables para sentar las bases e inaugurar una época de paz. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 4, 2022

S: ¿Cuál será el tratamiento específico que tendrá un disidente como Iván Márquez, según lo que se aprobó en la ley de orden público?

I.C.: El Gobierno nacional, y en particular el Presidente, en compañía del Alto Comisionado de Paz, son los que definirán con qué grupos se adelantan y qué tipo de procesos habrá. Por sugerencia del senador Humberto de la Calle ha quedado una instancia de alto nivel que conforman el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia que emitirá un concepto sobre los grupos, pero es algo que no le resta al Presidente su libertad y autonomía para tomar la decisión. Así que una vez se surtan algunas condiciones, se evalúe que hay una voluntad de paz, se lleve a cabo una fase exploratoria, como en este caso se está haciendo, vendrá esa decisión y se adelantará el proceso.

S: ¿Con un disidente que ha vuelto a delinquir como Iván Márquez podría haber una negociación política?

I.C.: Sí, eso es perfectamente posible por varias razones. Porque Márquez hizo parte de una organización política, que fue la que firmó el acuerdo en 2016. Es la que era en ese momento la guerrilla de las Farc. Es más, Iván Márquez fue el jefe de su equipo negociador y quien encabezó la firma del acuerdo de paz. Una vez que él sale de ese proceso, que lo abandona, no renuncia a su condición -o por lo menos así lo afirma él- de rebelde político y eso se ha podido verificar a través de distintas declaraciones y manifiestos que ha hecho públicamente. Es más, él señala que la razón de su nuevo alzamiento tiene que ver con el incumplimiento del acuerdo de paz y con una circunstancia muy precisa.

S.: ¿Y cuál es?

I.C.: Que se habría actuado de una manera ilegal en su contra y de otros de sus compañeros, entre ellos Jesús Santrich para intentar extraditarlo. Una denuncia que, si bien no se ha verificado, tampoco ha sido de ninguna manera impugnada. Esa es una circunstancia que habrá que esclarecer en algún momento.

S.: ¿Y esa negociación con Iván Márquez tendrá algún límite?

I.C.: En esto hemos dicho algunas cosas que también deben ser claras. Primero, que no se trata de adelantar una nueva agenda de negociación política por la sencilla razón de que con Márquez ya hubo esa negociación, entre 2012 y 2016, en La Habana. Márquez estuvo en esa negociación. Es decir que no tiene ningún tipo de presentación ni de posibilidad que haya de nuevo una discusión sobre los temas del país. Probablemente sí sobre el cumplimiento de ese acuerdo, que es el motivo que él alega, pero eso no significa que se renegocie el acuerdo, de ninguna manera.

Con poderosas armas, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias el Paisa anunciaron el nacimiento de la Segunda Marquetalia. Hoy Márquez está escondido y temeroso, los otros dos fueron asesinados. - Foto: fuerzas armadas revolucionarias de colombia - Foto: FARC

S.: ¿Iván Márquez está sujeto a los términos de ese acuerdo de paz con las Farc?

I.C.: Sí, lo firmó y adquirió un compromiso con ese acuerdo. Luego lo abandonó e incluso algunos dicen que lo traicionó. Esto significa que ahí también se crea una situación que habrá que resolver.

S.: Usted dice que Iván Márquez se considera un “rebelde político” y que habría la posibilidad de que con él haya una “negociación política. Pero también dicen que los temas del país y del acuerdo no se van a renegociar. Entonces, ¿sobre qué sería una eventual negociación con Márquez?

I.C.: Primero sobre el cumplimiento del acuerdo que él firmó, puesto que él alega que su alzamiento o su nuevo alzamiento armado obedeció a que no se cumplió el acuerdo. Bueno, pues habría que demostrar que el acuerdo sí se ha venido cumpliendo y si hay disposición de cumplirlo, si es que ese es el punto. Y en segundo lugar, y todo esto lo digo a título personal, no hablo a nombre del Gobierno ni mucho menos, pues también está una circunstancia muy puntual, que, según él, lo obligó a abandonar el proceso y esa circunstancia hay que aclararla, y no solamente por el caso de Márquez, sino porque es un asunto que está pendiente.

S.: Hay quienes dicen que en el acuerdo de paz quedó especificado que quienes abandonaran el proceso de paz tenderían que ir a la justicia ordinaria. ¿Esto significa que Iván Márquez tendría que ir sí o sí a la justicia ordinaria?

I.C.: Ese es un asunto que habrá que dilucidar, porque es cierto lo que usted señala, pero en ninguna parte del acuerdo de paz está prevista esta situación. Lastimosamente en ese documento no quedó estipulado qué pasaría si se produjera una circunstancia como la que estamos en este momento examinando. Ahora bien, aquí habrá que buscar la solución y si me la pregunta a mí, y respondo a título personal, tendrá que ubicarse en la dimensión de la justicia restaurativa.

S.: ¿Es decir que Iván Márquez podría terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

I.C.: No creo que en la JEP, porque allí hay una situación que está muy claramente estipulada, pero no me quiero adelantar a esto, porque obviamente esto debe ser objeto de una negociación. Quien debe señalar la ruta es al Alto Comisionado de Paz.

S.: ¿Esto no envía un mal mensaje para negociaciones como las que se están retomando con el Eln?

I.C.: No, no creo que sean situaciones equiparables. Con el Eln habrá una negociación política sobre una agenda que tiene unas características y unos temas propios, así que no creo que haya punto de comparación.