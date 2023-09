José Fernando Sánchez, candidato a la Alcaldía de Floridablanca, responde por investigación en su contra: “Hay manipulación de la verdad”

En diálogo con SEMANA, Sánchez Carvajal, a través de su abogado, Jaime Lombana, entregó detalles del proceso judicial y señaló que la investigación no es por temas de corrupción como, presuntamente, los detractores de su campaña han querido hacerlo ver.

“Hay una distorsión y manipulación de la verdad, ese proceso no es por un tema de corrupción como lo califican los detractores de José Fernando. Es un proceso para investigar la elección de un candidato a la Personería de Floridablanca, cuestionan porqué se le puso una muy mala calificación a uno de los candidatos que, según los denunciantes, debió ganar ”, explicó el abogado Lombana.

“El candidato (que perdió) dice los concejales de ese momento eran unas personas arrogantes, por la calificación que recibió. Pero, eso no es un acto de corrupción sino de liberalidad que el mismo Consejo de Estado estable que la calificación de la entrevista es la parte subjetiva y la objetiva es el examen hecho a los candidatos, pero los concejales no hicieron el examen”, agregó, en entrevista con SEMANA, el abogado Lombana.

En cuanto a la audiencia preparatoria de juicio que está programa para el próximo viernes, 18 de septiembre, el abogado sostuvo que aunque se presentarán las pruebas contra los investigados, no existe ninguna que compruebe el delito de prevaricato que la Fiscalía les imputó.

“El 18 solo es una audiencia preparatoria de trámite, donde se descubren las pruebas que cada una de las partes van hacer valer. Este proceso lleva cinco años y en estricto derecho debería concluir que ahí no existe ningún prevaricato por varias razones, primero porque el prevaricato es un delito que exige el un dolo directo de primer grado. Aquí, entre otras cosas, no hay ley ni norma ni decreto ni resolución que regule la manera de calificar una entrevista ”, detalló el abogado del candidato José Fernando Sánchez.

El abogado Jaime Lombana concluyó asegurando que este es “un tema absolutamente electoral, porque este proceso lleva cinco años y ahora vienen a decir que el 18 de septiembre es un fecha decisiva, ese día no va pasar nada. Es una audiencia estrictamente procesal, no es ni siquiera obligatorio que los concejales asistan, asistiremos los abogados. Es importante, pero no tiene nada que ver con temas de privación o capturas como lo han dicho mentirosamente”.