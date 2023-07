Juan Carlos Upegui se va de frente contra Fico Gutiérrez: “Medellín tiene dos opciones: volver al uribismo o construir una ciudad justa”

Federico Gutiérrez anunció este martes -4 de julio- que volverá al ruedo político para ser candidato a la Alcaldía de Medellín y ese anuncio ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y por parte de quienes están en la contienda para las elecciones del 29 de octubre.

Juan Carlos Upegui, candidato del alcalde Daniel Quintero, fue uno de los aspirantes que reaccionó al anuncio del excandidato presidencial y lo vinculó directamente con el uribismo.

Según Upegui, Fico representa que Medellín vuelva al uribismo y que por esa razón, la ciudadanía deberá elegir en las urnas con base en lo que ha ocurrido en el pasado.

Imagen de referencia de la Alcaldía de Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

“Medellín tiene dos opciones. Volver al uribismo, la corrupción y la violencia con Federico Gutiérrez o avanzar en la construcción de una ciudad más justa y pacífica. Estamos del lado correcto de la historia, ¡vamos con toda!”, dijo Upegui, candidato del Movimiento Independientes.

A juicio de Upegui, su aspiración representa un cambio para garantizar oportunidades con futuro mientras que la de Fico está asociada con el pasado. Además, usó sus redes sociales para hacer una medición y preguntar por quién votarían.

Más allá del pronunciamiento de Upegui, la llegada de Fico Gutiérrez dio un golpe de opinión sobre la campaña electoral en Medellín que había estado tranquila en los últimos meses y todos los aspirantes tenían alguna relación personal o laboral con el alcalde Daniel Quintero.

Sin duda, la llegada del excandidato presidencial hará que la etapa electoral en la capital de Antioquia tenga una visión nacional porque de cierta manera recuerda lo que fue la pasada campaña presidencial.

De hecho, Uègui anunció que oficializará su candidatura en el mismo lugar donde lo hizo Fico Gutiérrez, es decir en la iglesia San Judas Tadeo, del barrio Castilla en la Comuna 5 de Medellín.

En Medellín hay un secreto a voces sobre la preferencia que tiene el alcalde Daniel Quintero para que Juan Carlos Upegui, sea su candidato a la alcaldía de la ciudad. - Foto: SEMANA

En el espacio de Vicky en Semana, Fico Gutiérrez reveló todos los detalles frente a su aspiración para ser elegido como alcalde de la capital antioqueña, cargo que ya desempeñó entre 2016 y 2020.

En primer lugar, Fico Gutiérrez hizo énfasis en que “no podemos esperar hasta el 2026 para comenzar la recuperación del país”, refiriéndose al año en que finalizará el Gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual ha sido un férreo opositor.

Para el exalcalde de Medellín, es clave trabajar desde lo local y desde la regiones. Precisamente, esta reflexión fue lo que motivó su decisión de jugársela por la Alcaldía de la capital antioqueña y no esperar hasta 2026 para aspirar nuevamente a la Presidencia de la República.

“Yo lo que creo es que aquí tenemos que estar desprovistos de todo ego, porque se trata es de cómo recuperamos nuestras ciudades y cómo recuperamos el país. Pero, para mí, ¿qué más grande que trabajar por mi ciudad, que trabajar por mi gente?”, expresó Gutiérrez. De paso, comentó que siente una responsabilidad muy grande con Medellín.

Fico Gutiérrez insistió en que la ciudad no va por buen camino. Es más, mencionó que no se trata de una crítica propia de él, sino que representa el sentir general de paisas. “Ahora se trata es de cómo hacemos las cosas bien”, agregó.

Federico Gutiérrez hizo oficial su aspiración a la Alcaldía de Medellín. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Si bien el excandidato presidencial recién anunció su candidatura a la Alcaldía de Medellín, las encuestas ya lo sitúan como claro favorito. No obstante, Gutiérrez lo tomó con mesura y se mostró tranquilo, refiriéndose a que lo único que le interesa es hacer un buen trabajo.

“Aquí lo importante, así estemos en todas las encuestas de primero, es trabajar con mucha fuerza (...). Esto se trata es de Medellín, aquí no hay nada ganado. Comienza una carrera a una Alcaldía -que yo aspiro sea limpia-, aunque difícilmente lo será porque ya empiezan con el juego sucio, como fue el juego de campaña a la Presidencia”, analizó Gutiérrez en el espacio de Vicky en Semana.

Federico Gutiérrez ya fue alcalde de Medellín, entre 2016 y 2020. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“No les tengo miedo”

Federico Gutiérrez expuso que, con su candidatura, no solo aspira llegar nuevamente a la Alcaldía de Medellín. El objetivo va más allá y se mostró ambicioso con alcanzar una votación histórica “para que les diga a quienes mal gobiernan hoy la ciudad el desastre que generaron y que aquí no se les quiere”.

“Necesitamos tener un respaldo muy grande en la ciudad para poder enderezar muchos temas que hoy no van bien”, anotó.

Gutiérrez consiguió más de cinco millones de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2022. Los pronósticos apuntaban a que haría un nuevo intento para llegar a la Casa de Nariño en 2026, sin embargo, decidió anticiparse y apostar por la Alcaldía de Medellín.

“Hoy nuestra función y nuestra labor tiene que estar concentrada en cómo recuperamos las ciudades y las regiones (...). Yo no me creo ni el único ni me creo el mejor. Acá hay gente muy buena, y yo voy a tratar de sumar a todos esos sectores buenos y a toda la gente que piensa como nosotros y quiera sacar la ciudad adelante -así tengamos algunas diferencias-. Voy a tratar de lograr consensos para que podamos avanzar”, puntualizó Fico, al mismo tiempo que reconoció que se trata de un reto “muy grande”.

A propósito de la oficialización de su campaña, Fico Gutiérrez mencionó que la guerra sucia en su contra “no ha parado”.

Aunque su candidatura recién se hizo oficial, las encuestas ya lo ubican como uno de los favoritos para quedarse con la Alcaldía de Medellín. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Los que hoy malgobiernan Medellín trajeron hace poquito un calumniador profesional dizque para hacer una serie en contra mía, financiada por ellos y con cámaras de Telemedellín, utilizando un canal público dizque para acabar con mi imagen. Yo no le tuve miedo a los sicarios de verdad que me han querido matar, a esos de La Oficina y a esos de Alianza de Estructuras Criminales, ¿ahora le voy a tener miedo a estos sicarios morales? Yo no les tengo miedo”, sentenció Fico Gutiérrez.

En esa línea, también indicó que los mismos habitantes de Medellín saben que “los delincuentes” y “quienes se han robado la ciudad” han sido los mismos integrantes de la administración actual, al mando de Daniel Quintero.

“El país fue entrando hace unos años en un ambiente hostil en la política, en todos los espacios que uno ve en la ciudad y en el país. Eso no está haciendo bien. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino”, reflexionó el ahora candidato a la Alcaldía de la capital de Antioquia, en el espacio de Vicky en Semana.

