La dura crítica de Fico a Petro: “lleva 10 meses en el cargo y no se ha dado cuenta que es presidente”

A pesar de las recientes manifestaciones en su contra y los escándalos que han generado un terremoto político al interior de su gobierno, el presidente Gustavo Petro lanzó un pronunciamiento en su cuenta de Twitter que ha generado fuertes reacciones.

Desde París, Francia, donde se encuentra adelantando su agenda de trabajo, el mandatario colombiano manifestó que “si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar”. El jefe de Estado dijo que esto sería posible “gracias al pueblo colombiano”.

Las palabras de Petro se dan haciendo referencia a varias encuestas que se han realizado desde que llegó a la Casa de Nariño y que miden su favorabilidad, la cual ha ido disminuyendo. Muestra de esto fue el más reciente sondeo de opinión de Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador.

De acuerdo con los resultados, la aprobación del presidente pasó del 50 % en noviembre de 2022 a 33,8 % en mayo de 2023. Cabe resaltar que la encuesta fue elaborada semanas antes de estallar el escándalo de la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

El fuerte mensaje de Fico Gutiérrez a Petro

Las palabras del máximo mandatario han generado una ola de críticas por parte de diferentes sectores políticos y sociales. Una de las voces que se pronunció fue la de Federico Gutiérrez, excandidato presidencial y uno de los más grandes opositores del actual Gobierno.

El exalcalde de Medellín se fue directo contra el presidente asegurando que no se ha dado cuenta de que está en el cargo, pese a los meses que han pasado desde que asumió el poder. Además, dijo que Petro actualmente no ganaría en unas elecciones presidenciales.

“Lleva 10 meses en el cargo y no se ha dado cuenta que es presidente. De lo que sí estoy seguro es que hoy no ganaría la Presidencia”, señaló.

En el mismo mensaje, Gutiérrez se refirió a las elecciones regionales del mes de octubre afirmando que en estas “recuperaremos las ciudades principales” y desde ese momento “comenzará la recuperación del país”.

Lleva 10 meses en el cargo y no se ha dado cuenta que es Presidente.

De lo que si estoy seguro es que hoy no la ganaría la Presidencia.

Otra de las personalidades políticas que criticó a Petro fue Sergio Fajardo. En un trino en su cuenta de Twitter, el exgobernador de Antioquia le recordó al presidente que “mañana no hay elecciones” y que él no se puede volver a presentar, pues la reelección no está permitida en Colombia.

“Hoy el país no necesita que usted gane, necesita que gobierne”, agregó.

Igualmente, el representante a la Cámara por el partido del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que Petro entró en “modo negación” y no reflexiona para corregir el rumbo de su gobierno.

“La soberbia y terquedad de Gustavo Petro son los peores enemigos de su gobierno y mientras más se radicalice peor le irá. Pobre Colombia”, apuntó el congresista.

Mientras recibe estas críticas por sus declaraciones, el presidente adelanta su agenda de trabajo en París, donde se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien apoyó a Petro en la idea de cambiar deuda pública por acción climática.

Ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral de alto nivel en el Palacio del Elíseo. Allí, según información del Gobierno nacional, acordaron llevar la iniciativa de manera conjunta a la Conferencia de Naciones Unidas en la COP28.

En el encuentro, Petro habló con Macron en detalle sobre la iniciativa del cambio de deuda pública por acción climática, misma propuesta que expuso en una reunión bilateral que adelantó el mandatario colombiano en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Al respecto, Macron estuvo de acuerdo y planteó crear, en el marco de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que se realiza en París, unas mesas técnicas con los demás estados para elaborar una propuesta conjunta que será impulsada en la COP28″, señaló la Casa de Nariño.