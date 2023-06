Pacto Histórico entrega balance de su primer año en el Congreso: “le cumplimos al país”

A pesar de que en el cierre de la primera legislatura del Congreso, la coalición de Gobierno sufrió duras derrotas, como el hundimiento de proyectos clave como la reforma laboral, la legalización del comercio de cannabis, la ley de humanización carcelaria y la ley de sometimiento, para la bancada del Pacto Histórico el balance del primer año del Legislativo fue positivo.

“Para la bancada del Pacto Histórico fue un reto asumir el liderazgo de una legislatura que se traduce en leyes de transformación social, económica y ambiental para el país, como resultado de los compromisos asumidos en las campañas electorales de la bancada del Pacto Histórico y por el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez”, indica la bancada en una comunicación conjunta.

De acuerdo con la fuerza política del presidente Petro, el país hoy cuenta con una reforma tributaria y un Plan Nacional de Desarrollo “con criterio social para un desarrollo económico sostenible e incluyente”.

También resaltan las iniciativas aprobadas en favor del campesinado y la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural para la resolución de conflictos en el campo.

Así mismo, aseguran que se avanzó en la reforma a la salud y la reforma pensional, ambos proyectos avanzaron en su primero de cuatro debates y continuará su trámite después del 20 de julio, cuando vuelven las sesiones ordinarias del Congreso.

La oposición resaltó la aprobación de la reforma tributaria - Foto: GUILLERMO TORRES - semana

“Le cumplimos a la ciudadanía con la reducción del receso legislativo en un mes, para que el Congreso trabaje más. Frente a las mujeres, nuestra agenda fue contundente con varios proyectos legislativos aprobados como la responsabilidad estatal para actuar en prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres y participación paritaria en espacios de decisión pública”, afirma el Pacto Histórico.

Frente al hundimiento de proyectos clave como la reforma laboral, responsabilizan a la oposición por lo sucedido: “la bancada del Pacto Histórico lamenta la falta de compromiso de algunos legisladores, especialmente de la oposición, para dar el debate en los tiempos establecidos”.

“Cumplimos al país, haremos de Colombia una potencia mundial de la vida”, concluyen los congresistas del Pacto Histórico.

Divisiones

A pesar de que con esta comunicación buscan enviar un mensaje de unidad, la realidad es que el Pacto Histórico vive serias divisiones. Sus congresistas están agarrados por las actuaciones de algunos de sus copartidarios.

En votación del nuevo Presidente del Senado - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por un lado, el senador Paulino Riascos, de ADA, un partido afro -comunidades que fueron objeto de la campaña del Pacto Histórico- ha denunciado ataques de Isabel Cristina Zuleta, quien se ha caracterizado por arremeter por contradictores, como cuando dijo que Sergio Fajardo ya estaba ‘quemado’ y que iban por Fico; o recientemente contra los medios de comunicación cuando le pidió a la Fiscalía intervenir a SEMANA.

“No puedo aceptar y la tengo grabada compañera Isabel Cristina Zuleta, porque si usted hace eso conmigo, a mí también me toca defenderme. Cómo es posible que porque voté una proposición, ahí mismo abra el chat, le tome una foto y la mande a los medios para que me acaben. Una proposición. La tengo grabada, ya no aguanto, compañera”, dijo Riascos molesto frente a la plenaria del Senado, dirigida por Alexander López del Pacto Histórico.

“Por Dios, voy a la reunión del Pacto Histórico, no me dejan entrar y después me van a tirar los medios a decir que yo le estoy haciendo daño al Pacto. No es posible, yo soy una persona seria. No puedo aceptar esto. Yo quiero que la opinión pública sepa que no he hecho nada en contra del país ni del Pacto Histórico. Me he portado como un caballero. Compañera, Isabel, si estoy mintiendo presentemos los teléfonos a la opinión”, agregó el senador.

Álex Flórez, senador del Pacto Histórico. - Foto: Pantallazo Twitter @AlexFlorezH

Pero el caso de Riascos no ha sido el único. El senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, también está en el ojo del huracán y varios petristas reclaman por qué lo tuvieron en cuenta para la lista de su proyecto político. Flórez es cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha respaldado a Petro.

Más allá de ese hecho, Flórez está en el ojo del huracán por supuestamente no haber dado su voto para el proyecto de cannabis de uso adulto y muchos le atribuyen que por su culpa se haya hundido la iniciativa. La razón es que él se encontraba en medio de una calamidad familiar en Medellín, según contó, y le habían confirmado que no se discutiría el proyecto. A pesar de eso, cuando se enteró del contexto tomó un vuelo para llegar a la plenaria pero el debate ya se había levantado. La oposición denunció ‘jugaditas’ para romper el quórum y que no se hundiera el proyecto.