El excandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez anuncia acciones legales en contra de los creadores de la serie Matarife: Fico el capataz de la mafia, que empezará a ser grabada en la ciudad de Medellín por Daniel Mendoza Leal.

De acuerdo con lo anunciado por el creador de la serie en sus redes sociales, donará las tres primeras temporadas a Telemedellín. Asegura, además, que “el pueblo antioqueño no merece volver a caer en manos del narcotráfico y el paramilitarismo genocida”.

Federico Gutiérrez anuncia acciones legales en contra de los creadores de 'Matarife' (foto de referencia). - Foto: Fotograma/ 1h 17'28'' / Matarife Primera Temporada/ Jack Nielsen

Ante esta situación, Fico Gutiérrez respondió a través de su cuenta de Twitter aseverando que interpondrá todas las acciones legales. “Puse en riesgo mi vida y la de mi familia para luchar contra la mafia cuando fui alcalde de Medellín: 165 cabecillas capturados de La Oficina y la Alianza Estructuras Criminales (...)”.

Puse en riesgo mi vida y la de mi familia para luchar contra la mafia cuando fui alcalde de Medellín: 165 cabecillas capturados de "La Oficina" y la "Alianza Estructuras Criminales". Este título no solo es mentiroso sino profundamente ofensivo para mí y para mi familia. Injuria y… https://t.co/8VaQ6MGJ9i — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 15, 2023

De acuerdo con el candidato a la Alcaldía de Medellín, la actual administración de la capital antioqueña es corrupta y “(...) presta el canal público de la ciudad (Telemedellín) para difundir mentiras y odio. Que Dios nos proteja”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

“Este título no solo es mentiroso, sino profundamente ofensivo para mí y para mi familia. Injuria y calumnia”, escribió Federico Gutiérrez en referencia a la serie que empezó el proceso de grabación de la temporada 4 este jueves, 15 de junio, en Medellín.

Recordemos que Gutiérrez presentó formalmente su partido político Creemos, que recientemente recibió la personería jurídica del Consejo Nacional Electoral.

En ese sentido, esta colectividad tendrá una participación importante en las elecciones regionales del 29 de octubre porque está en búsqueda de líderes en diferentes regiones del país con la finalidad de avalarlos y contrarrestar el petrismo.

“Es un partido que se declara en oposición al gobierno del presidente Petro. Tenemos muchas preocupaciones de país, es un presidente que le llega tarde a todo y eso muestra que le llega tarde a la realidad social del país. Tenemos un presidente que miente en el exterior y dice que el salario mínimo está alcanzando. Seguramente preguntó por el salario mínimo en Europa”, dijo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez anuncia acciones legales en contra de los creadores de 'Matarife'. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó que los nueve meses que han pasado desde que llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño son la muestra de lo que pasará en Colombia donde, según él, no hay un respaldo por las Fuerzas Militares, a los empresarios, a la justicia y, sencillamente, el presidente Petro ha dado muestras de dictador.

“No reconoce la separación de poderes. Es un país que va para un abismo y sin paracaídas. Es un gobierno que está en contra de los empresarios, estamos del lado de la seguridad, de la libre empresa, de los jóvenes y de un país mejor para todos”.

Aunque no está descartado que Gutiérrez sea candidato, por ejemplo, para la Alcaldía de Medellín, contó que más adelante tomará esa decisión. “No descarto una participación directa en las regionales porque tengo una responsabilidad muy grande, por ejemplo, con Medellín. En algún momento tomaré la mejor decisión”.

De otro lado, el expresidente Álvaro Uribe ratificó su respaldo a la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín. El exmandatario considera que el exalcalde es la mejor opción para la capital antioqueña.

“Pedimos votar por el doctor Federico Gutiérrez y por nuestra lista al Concejo”, dijo el expresidente durante una visita a la Plaza Minorista de Medellín. Señaló que los compromisos de su colectividad política son austeridad y transparencia, la lucha contra la violencia y la drogadicción, política de superación del hambre y de superación de desempleo juvenil.

El expresidente Álvaro Uribe ratificó su respaldo a la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Muchos me manifiestan su inconformidad por la seguridad. En Villa Guadalupe me encontré con denuncias sobre una droga tusi que envenena a la juventud. En nuestra ciudad tenemos más hambre, más droga, casi 700.000 personas yéndose a dormir con hambre; el Valle de Aburrá tiene alrededor de 100.000 jóvenes desempleados. Esta ciudad, que ha tenido el dinero de las Empresas Públicas de Medellín, no debería tener hambre, debería tener seguridad y ejercer una autoridad que frenara el crecimiento de la droga”, señaló Uribe en medio de la plaza pública.