¿Juez y parte? Wadith Manzur se reunió con Petro en la Casa de Nariño a pesar de ser el presidente de la Comisión de Acusación donde se investiga al mandatario

“Nuestra Bancada en el Congreso no ha asistido a reuniones con Presidencia de la República hoy. La visita fue de un grupo de Representantes. El Partido Conservador no apoya la reforma a la salud”, expresó el trapo azul en su red social X, anteriormente Twitter.

Por esa razón, no se entiende a qué fue Manzur al Palacio presidencial, ya que no se trató de un encuentro institucional y al acudir a título personal pone en entredicho su imparcialidad en los procesos que actualmente se adelantan contra el mandatario colombiano.

En los pasillos del Legislativo aseguran que no es bien visto que quien preside la Comisión, que es juez natural del presidente de Colombia, esté visitándolo en la Casa de Nariño en una reunión a título personal y donde se desconocen los temas que se trataron, aunque se supone que únicamente sobre la reforma a la salud.

Sobre este asunto, el abogado Francisco Bernate aseguró que seguramente no habrá un lío jurídico ni se presentará recusación alguna que afecte el trámite de las investigaciones que se adelantan allí porque una reunión a título personal no tiene un impacto jurídico. Sin embargo, aclaró que no es conveniente que esto haya ocurrido.